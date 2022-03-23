新北139間活動中心供避難收容處所、30間防空避難室使用

▲新北139間活動中心供避難收容處所。（圖／新北市民政局提供）



記者郭世賢／新北報導

近期俄烏戰爭延燒全球，全球地震等災害更是國際新聞頻傳，新北市政府民政局呼籲民眾，平時應該建立正確的防災避難知識，按照政府的指引，採取正確行動。新北市共有139間活動中心可做為避難收容處所，提供臨時住宿及醫療服務，另有30間市民活動中心地下室作為防空避難室，在防空演習、戰爭發生時，由國防部發布管制疏散之命令後，開放民眾進入避難。

民政局長柯慶忠表示，市民活動中心多功能用途、地理交通位置便利一直是各區各里分常重要集會場所，里內的銀髮俱樂部、社區關懷據點，甚至是選舉期投開票所大多選擇在市民活動中心辦理，近2年新冠肺炎疫情嚴重期間也做為公部門異地辦公、疫苗接種站。

柯慶忠說，最重要的是在災害發生時則可提供緊急避難及充當前進指揮所。在市府及各區公所隨時做好準備，遇到風災、水災、地震等緊急時刻安置災民。2021年燦樹撲台，瑞芳區公所因應颱風可能帶來大雨，憂心部分社區恐有落石威脅，而進行預防性撤離，收容28人住進瑞濱市民活動中心。而2018年瑪麗亞颱風侵台，平溪區的平溪及薯榔市民活動中心亦收容多位里民。

民政局列管之498間市民活動中心，考量不同災害之防災設備設施、地形狀況及人口分布等因素，結合市府社會局、警察局和區公所資源，讓其中139間市民活動中心可做為避難及收容所，30間市民活動中心地下室可做防空避難室使用，相關資訊可上各區公所官網防災專區查詢。

民政局表示，提醒民眾平時居家備妥飲用水、乾糧、緊急照明、醫療用品做好避難包，以便不時之需。留意居家周遭建築物有設置「防空避難設備」標誌牌或貼紙，上頭會記載編號、總容量人數以及分配自用與否、流通人口等資訊，待有需求時就會開放民眾避難。

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