▲「廣播真人書」體驗播客DJ趣，新北市圖新上架開放借閱。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

3月26日是廣播節，新北市立圖書館汐止分館特別推出「以聲相許」真人圖書共讀活動，曾當選電台廣播情人、廣播金音獎得主、二度入圍金鐘獎的「廣播真人新書」張雪芳，將帶民眾用聲音玩LIVE SHOW，體驗當DJ的樂趣，同時感受現今超夯的Podcast，讓民眾用不一樣的方式「看」廣播，來一場另類閱讀。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北市「真人圖書館」於2014年8月成立，目前共有近百位館藏，讓民眾可以在圖書館裡閱覽刺青師、英國皇家建築師、恐龍化石專家、骨董玩具收藏家、劇場演員、背包客、鈔票雕刻家、廣播主持人、作家、精神社工師、生命鬥士、新住民文化推廣者、白色恐怖政治受難者等，真人圖書會走動、會回話，透過這樣的模式，讓閱讀變得更有趣。

3月26日即將到汐止分館與大家互動分享的「廣播真人圖書」張雪芳，將結合廣播與Podcast，教大家運用聲音表情玩聲音，感受聲音發送的力量，重現廣播的溫暖陪伴；同時也將免費教大家如何製作播客（Podcast），在自媒體時代，人人都能成為網紅。

現場同時搭配懷舊廣播器材展示，有充滿回憶的黑膠唱片、黑膠唱盤撥放器，以及一般人鮮少見到的外出採訪用MD隨身錄音機等，帶大家重新感受「有廣播陪伴」的美好歲月，活動免費，歡迎大家一起來體驗一日DJ。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2641-5308。

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