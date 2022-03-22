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東北角海蝕秘境「南雅奇岩」　尋找新北山海印象濱海地景

▲東北角海蝕秘境「南雅奇岩」 尋找新北山海印象濱海地景。（圖／新北市漁業處提供）

▲東北角海蝕秘境「南雅奇岩」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區的南雅漁港，地處北部濱海公路之上，海岸線佈有大量的海蝕風化岩，鄰近潮間帶可觀察到許多魚蝦、蟹類、海葵及螺類等生物，擁有豐富的自然生態。一旁的南子吝步道與南雅奇石，更是假日民眾欣賞海景的好去處，歡迎民眾來觀海景、戲水、步道踏青。

新北市有綿延145公里的海岸線，廣闊且漁港眾多，其中28處漁港各有特色，位於瑞芳區的南雅漁港，南雅地區海岸線旁山勢陡峭，大自然鬼斧神工的作用下，可見許多的海崖及海蝕風化岩，由於岩石本身各層硬度與厚薄度不同，受侵蝕速率相異，從而產生奇特嶙峋的特色地貌。

▲東北角海蝕秘境「南雅奇岩」 尋找新北山海印象濱海地景。（圖／新北市漁業處提供）

▲怪石嶙峋海岸。

除了奇岩地景，鄰近潮間帶，亦可以觀察到許多魚蝦、蟹類、海葵及螺類等生物，南雅漁港緊臨濱海公路，除自行驅車前往之外，可以由臺北站-轉搭國光客運1811（往羅東）、1812（往南方澳）至南雅站；或搭乘臺鐵至瑞芳站再轉搭台灣好行856黃金福隆線至南雅南新宮站下車。

漁業處表示，新北市漁港多元且各有特色，市府希望以漁港為媒介拉近一般人與海的距離，將南雅地區奇特地景作為載體、漁港做為媒介連結，承載熱愛奇特地景的遊客，進而提升南雅漁港知名度並賦予民眾漁港新印象。

▲東北角海蝕秘境「南雅奇岩」 尋找新北山海印象濱海地景。（圖／新北市漁業處提供）

▲向南雅漁港港區望去。

▲東北角海蝕秘境「南雅奇岩」 尋找新北山海印象濱海地景。（圖／新北市漁業處提供）

▲石梯坑古道入口。

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