屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

▲環保署土壤及地下水污染防治業務考核，台東縣評定特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

環保署日前公布各縣(市)110年度土壤及地下水執行成效評鑑結果，台東縣以地下水管理與保護策略精進作為、貯存設施管理、農地污染及場址管理及其他重大政策配合事項等多項工作，榮獲環境保護署評定為特優，且已連續3年獲得績優，成效卓越。

縣長饒慶鈴表示，潔淨水資源是台東縣政府重要的施政方向，縣府為推動環境資源永續，響應聯合國17項永續發展目標SDGs(Sustainable Development Goals)，在施政策略中加入呼應永續發展目標SDGs的行動策略，在永續目標第6項「潔淨水資源」中，希望透過稽查取締及輔導改善促使業者自發性維護生財器具並妥善操作，避免發生洩露造成土壤及地下水污染環境情形。

環保局指出，台東縣較其他縣市污染場址數量及面積範圍相對較少，但不可因此而懈怠，更應積極輔導、加強查核頻率及管制污染場址，以提升行政管制效率與查核成效。除此之外，更加強輔導高污染潛勢工廠、加油站污染防治，並定期舉辦法規說明會等宣導活動，有效降低土壤及地下水污染風險，以杜絕污染情形發生。

另在食安方面，環保局也加強食安管理，關注台東縣轄內農地重金屬污染情形，並每年針對縣內農地進行土壤品質調查；在地下水方面，亦定期監測地下水水質品質狀況，以提供民眾安全無慮生活環境。