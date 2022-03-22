　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「晚崙西亞橙」14個月採收1次果汁率高！　專家曝挑選秘訣：光滑

▲▼台東晚崙西亞橙,台灣香吉士。（圖／台東區農業改良場提供）

▲晚崙西亞橙目前全台僅剩約50公頃，主要在台東東河鄉及成功鎮一帶。（圖／台東區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

歷經過1年多春夏秋冬四季洗禮的生育醞釀，台東特色柑桔晚崙西亞橙，將於3月成熟採收上市，台東區農業改良場今（22日）強調，優質的晚崙西亞橙可不是到處都種得出來，由於台東地區天然環境佳、加上果農栽培技術良好又用心，所生產的晚崙西亞橙，外觀橙黃誘人、肉質細緻且果汁酸甜又香氣濃郁，品質及風味絕不亞於美國的香吉士。

台東場表示，晚崙西亞橙（香丁），是世界上栽培面積及產量最多的甜橙，屬晚熟品種，果重150~200公克，糖度11~13 OBrix，酸度0.6~1.0%，果汁率高，香氣濃郁，風味十分獨特。一般柑桔類開花後至成熟採收需8~10個月，但晚崙西亞橙通常於2~3月開花後，果實至翌年3~4月成熟，需歷經13~14個月才能採收，是所有柑桔類中果實生育期最長的品種，真可用千呼萬喚始出來形容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台東晚崙西亞橙,台灣香吉士。（圖／台東區農業改良場提供）

▲台東場表示，晚崙西亞橙果汁率高。

台東場指出，在橙黃亮麗的外表下所蘊藏濃郁的香氣與酸甜風味，正是挑動味蕾讓人難以忘懷的滋味，另晚崙西亞橙採收的時節亦正好是其花朵盛開之時，屆時除了可見到花、小果及成熟果如同三代同堂的特殊景象外，亦可品味成熟果實與濃郁花香混合的特殊香氣，結合視覺、嗅覺及味覺之感官享受，是晚崙西亞橙成熟期果園獨有的特色。

台東場提到，有柳橙汁之王之稱的晚崙西亞橙，廣為全球消費者喜愛。晚崙西亞橙於1954年自美國引進台灣台東縣種植，因風土適應良好、生育表現佳，曾在1972年於台東縣卑南鄉成立晚崙西亞橙專業區，後因1975~1977年大乾旱及黃龍病危害，栽培面積遽減，目前全台僅剩約50公頃，主要在東河鄉及成功鎮一帶，是台東特色柑橘之一。

▲▼台東晚崙西亞橙,台灣香吉士。（圖／台東區農業改良場提供）

▲台東場指出，晚崙西亞橙要種植12至14個月才能採收。

台東場說明，每年到產期，總是吸引不少識貨的老饕前來嚐鮮，首次品嚐到台東晚崙西亞橙滋味的消費者，總會為之驚艷不已，近期晚崙西亞橙就要採收上市，提醒選購原則包括選擇果實呈圓球形、中等大小（果重150~200公克）、果皮薄、光滑，且明顯或過多無病蟲害斑、果皮轉色完全，呈現橙黃色澤等，消費者只要把握以上選購要領，即可享用晚崙西亞橙的美好的滋味。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

快訊／雲林爆量足跡曝光！確診個案2鄉鎮瘋狂訪友

中華郵政　明起調整存款利率

阿美族男子「為女友遺愛」　申請入烏克蘭當傭兵

萊爾富最頂不是取貨？1低調神品推爆

快訊／蝦皮大當機！　用戶刷一排崩潰：帳號被鎖

急著轉大人！16歲床戰30歲砲友　下體狂噴綠汁

台電情殺兇嫌是「三冠王」棒球國手！曾獲世界冠軍

快訊／喜宴群聚擴大！陳時中：即起禁止逐桌敬酒

明天雨最大！雨彈集中2時段

4/1起1922平台退場！第28期「最後一輪」明起預約

更多熱門

相關新聞

科技執法守護台東沿岸保安林　遏止濫倒廢棄物劣行

科技執法守護台東沿岸保安林　遏止濫倒廢棄物劣行

在台東縣長達172公里海岸線上，分布18處由林務局台東林區管理處轄管具有防風、禦潮、飛砂防止等功能的保安林地，台東林管處為強化沿岸林地護管作業，以巡護人力及運用社區林業計畫輔導社區民眾，並為加強查緝遏止擅置廢棄物等不法情事，更導入監視系統、攝錄影機等科技器材，以即時且不間斷的持續維護台東沿岸的生態環境。

花東鐵路全線雙軌化　劉櫂豪爭取今年動工

花東鐵路全線雙軌化　劉櫂豪爭取今年動工

劉櫂豪與黃偉哲齊力推廣台東鳳梨釋迦

劉櫂豪與黃偉哲齊力推廣台東鳳梨釋迦

即／台東太平西路堤共構轎車自撞　2人受傷

即／台東太平西路堤共構轎車自撞　2人受傷

補助釋迦農戶汰換舊燈具　台東地區農會25日說明

補助釋迦農戶汰換舊燈具　台東地區農會25日說明

關鍵字：

農委會台東區農業改良場晚崙西亞橙香丁香吉士果汁率台東東河鄉成功鎮甜橙

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面