「晚崙西亞橙」14個月採收1次果汁率高！　專家曝挑選秘訣：光滑

▲晚崙西亞橙目前全台僅剩約50公頃，主要在台東東河鄉及成功鎮一帶。（圖／台東區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

歷經過1年多春夏秋冬四季洗禮的生育醞釀，台東特色柑桔晚崙西亞橙，將於3月成熟採收上市，台東區農業改良場今（22日）強調，優質的晚崙西亞橙可不是到處都種得出來，由於台東地區天然環境佳、加上果農栽培技術良好又用心，所生產的晚崙西亞橙，外觀橙黃誘人、肉質細緻且果汁酸甜又香氣濃郁，品質及風味絕不亞於美國的香吉士。

台東場表示，晚崙西亞橙（香丁），是世界上栽培面積及產量最多的甜橙，屬晚熟品種，果重150~200公克，糖度11~13 OBrix，酸度0.6~1.0%，果汁率高，香氣濃郁，風味十分獨特。一般柑桔類開花後至成熟採收需8~10個月，但晚崙西亞橙通常於2~3月開花後，果實至翌年3~4月成熟，需歷經13~14個月才能採收，是所有柑桔類中果實生育期最長的品種，真可用千呼萬喚始出來形容。

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▲台東場表示，晚崙西亞橙果汁率高。



台東場指出，在橙黃亮麗的外表下所蘊藏濃郁的香氣與酸甜風味，正是挑動味蕾讓人難以忘懷的滋味，另晚崙西亞橙採收的時節亦正好是其花朵盛開之時，屆時除了可見到花、小果及成熟果如同三代同堂的特殊景象外，亦可品味成熟果實與濃郁花香混合的特殊香氣，結合視覺、嗅覺及味覺之感官享受，是晚崙西亞橙成熟期果園獨有的特色。

台東場提到，有柳橙汁之王之稱的晚崙西亞橙，廣為全球消費者喜愛。晚崙西亞橙於1954年自美國引進台灣台東縣種植，因風土適應良好、生育表現佳，曾在1972年於台東縣卑南鄉成立晚崙西亞橙專業區，後因1975~1977年大乾旱及黃龍病危害，栽培面積遽減，目前全台僅剩約50公頃，主要在東河鄉及成功鎮一帶，是台東特色柑橘之一。

▲台東場指出，晚崙西亞橙要種植12至14個月才能採收。



台東場說明，每年到產期，總是吸引不少識貨的老饕前來嚐鮮，首次品嚐到台東晚崙西亞橙滋味的消費者，總會為之驚艷不已，近期晚崙西亞橙就要採收上市，提醒選購原則包括選擇果實呈圓球形、中等大小（果重150~200公克）、果皮薄、光滑，且明顯或過多無病蟲害斑、果皮轉色完全，呈現橙黃色澤等，消費者只要把握以上選購要領，即可享用晚崙西亞橙的美好的滋味。