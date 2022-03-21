花東鐵路全線雙軌化　立委劉櫂豪爭取今年動工

▲劉櫂豪督促交通部強化鐵道監理人力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪21日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長及鐵道局伍勝園局長，針對鐵路監理業務增加專業人力以及花東鐵路全線雙軌化執行進度，督促交通部及鐵道局積極辦理。王國材部長強調對於鐵道局增聘鐵道監理人員會積極督促加速辦理，並安排到第一線落實鐵道監理業務，伍勝園局長也允諾，花東鐵路全線雙軌化計畫已完成設計及用地取得路段將於今年完成發包動工，加速雙軌化建設期程。

劉櫂豪說明，立法院交通委員會本會期的立法重點就是完成台鐵公司化的法制制訂，而台鐵組織改革最主要的原因是因為大家對於台鐵安全營運的期待，因此在改革過程中，必須做好營運安全。關於鐵道的監理業務，是由鐵道局負責，110年度鐵道局為強化鐵道監理業務，擬訂增聘42名監理人員的進用計畫，但是第一梯次招聘16名，僅12名報名，且僅錄取2名，增聘進度落後。劉櫂豪強調鐵道局增聘監理人力的政策方向各界都非常支持，也期待能進用專業的檢查人員，盼能在第一線落實安全檢查，找出問題，改善營運情形，確保安全，因此要求交通部要督促鐵道局儘速落實人員進用，強化鐵道監理安全。

劉櫂豪表示，攸關東部鐵路運能提升的花東鐵路全線雙軌化計畫，目前已完成環評作業通過，行政院也正式核定辦理，鐵道局現階段正辦理設計以及用地取得作業，劉櫂豪要求鐵道局針對較無爭議且已完成用地及設計相關作業路段，應先行辦理發包，盼能同步作業，加速辦理期程，另針對工程規劃及用地取得，影響民眾的部分，仍應持續溝通協調，在安全前提下以影響最小的方案辦理。伍勝園局長允諾，針對目前已完成相關作業的路段，將於今年提前完成發包動工，其餘路段將持續溝通同步辦理用地取得及設計。