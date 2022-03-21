劉櫂豪與黃偉哲市長齊力推廣台東鳳梨釋迦

▲劉櫂豪與市長黃偉哲齊力推廣台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪21日在立法院關切完花東鐵路權全線雙軌化計畫辦理進度，爭取今年發包動工，隨即特地趕到台南與市長黃偉哲共同推廣台東鳳梨釋迦，市長黃偉哲並協助採購150箱鳳梨釋迦，盼望能夠把品質優良的台東鳳梨釋迦，分享給台南的好朋友讓更多朋友一起推廣，幫助農民。

劉櫂豪指出，去年9月中國違反國際貿易慣例，片面宣布停止台灣釋迦輸入，劉櫂豪督促農委會全力協助農民，並擬訂出口5000噸、內銷5000噸以及加工3000噸目標，同時成立「豪釋平台」幫助農民媒合消費者，協助推廣台東釋迦，目前已媒合達7836箱成績，繼上週高雄市市長陳其邁相挺採購300箱並協助推廣，此次台南市市長黃偉哲也再次協助採購150箱，同時協助在台南推廣，盼能拋磚引玉，讓更多朋友來採購台東的優質水果鳳梨釋迦。

市長黃偉哲強調，從去年9月發生中國停止台東釋迦及屏東蓮霧輸入，大家就非常關切，也有許多民間企業及國營事業來協助推廣，幫助台灣農產品。黃市長表示立委劉櫂豪是過去在立院同事，他也非常認真幫助農民，此次釋迦事件，劉櫂豪不僅親自代言、積極解決問題，也協助推廣，許多農民深感謝意，因此此次別協助採購150箱鳳梨釋迦，這些優質的水果將分送給台南的好朋友，讓這些好朋友品嚐了好吃的水過後，可以再推廣給更多人知道，幫助開拓市場。