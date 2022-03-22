科技執法守護台東沿岸保安林　遏止濫倒廢棄物劣行

▲科技執法糾不法份子。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在台東縣長達172公里海岸線上，分布18處由林務局台東林區管理處轄管具有防風、禦潮、飛砂防止等功能的保安林地，台東林管處為強化沿岸林地護管作業，以巡護人力及運用社區林業計畫輔導社區民眾，並為加強查緝遏止擅置廢棄物等不法情事，更導入監視系統、攝錄影機等科技器材，以即時且不間斷的持續維護台東沿岸的生態環境。



為維護沿岸保安林及周邊整體環境，台東林管處除加強人員巡視及設置告示牌外，並運用即時傳輸系統及科技設備以掌握保安林內易遭棄置垃圾或事業廢棄物熱點之現場情形，另與內政部警政署保七總隊第九大隊臺東分隊合作，透過調閱路口監視器畫面以車追人，徹底執行聯合查緝作業。

截至目前為止，已查獲涉案行為人者計8件，其中5件屬事業廢棄物，續由保七總隊第九大隊台東分隊依法移請地檢署偵辦，另3件則屬一般廢棄物，由台東林管處依森林法進行裁處。



台東林管處呼籲民眾及相關業者切勿心存僥倖，於保安林內非法棄置事業廢棄物，違反廢棄物清理法第46條規定，應處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；棄置一般廢棄物則依森林法第56條之1規定，應處6萬至30萬罰鍰。