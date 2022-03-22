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趙少康證實有人勸進選北市　「但個人目標仍是2024」

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，國民黨立委蔣萬安備戰台北市長被綠白夾殺，聲勢低迷，反倒深藍系統視中廣董事長趙少康為活棋，並勸進參選台北或新北。對此，趙少康22日坦言有人勸進，但非深藍人士，選區也不僅台北市；而他本人也沒考慮參選2022，個人目標還是2024。趙少康說，他對蔣萬安有信心，一旦等蔣宣布參選，爆發力一定十足。

趙少康22日受訪時，被問到被深藍視為活棋，可以參選台北或新北，個人意願大嗎？還有人說如果是蔣萬安出來選，可能危險性蠻大的。他表示，蔣萬安是個很好的人選，民調也都不錯，一旦宣布參選，爆發力一定十足，「我對蔣萬安其實蠻有信心的。」好好的拚，往前衝，應該是沒有問題。

趙少康坦言，當然有人勸進參選，只是選區很多，包括高雄、新竹、桃園、新北及台北，這是一回事，但他本人沒有考慮，也沒想過要選這些地方，而且國民黨人才濟濟，需要他協助的就會協助。

對於目標是否還是2024？趙少康坦言，「目標是啦！」但大位不以智取，反正自己的立場很清楚，「只要比我優秀的人，我都支持」，不管是2022還是2024。

媒體詢問，拱你的是深藍系統，是否代表蔣萬安無法吸納該族群支持者的選票？趙少康澄清，自己不代表深藍，「我是藍，但不是深藍」，不只吸引深藍的票，事實上拱他出來選的也非深藍人士，跟深藍無關，到現在沒有深藍的人士來勸進他。

對於國民黨有聲音認為趙少康出來選才能凝聚士氣？趙少康說，第一，前幾次國民黨在公投、選舉不是那麼順利，基層當然有焦慮感；第二，看到民進黨執政那麼囂張、兩岸緊張，有志之士都會覺得焦慮。但國民黨人才濟濟，只要大家團結，應該沒問題，國民黨主席朱立倫都說有5萬人入黨，這是好現象。

趙少康表示，基本上他自己的立場一致，就是支持朱立倫、支持黨中央，需要他協助，他會盡量協助。

至於是否有意組成趙家班？趙少康說，他30歲不到就被提名，31歲就當選台北市議員，當時他沒有任何背景，就是靠大家的幫助，所以現階段自己若有能力、機會能幫助年輕朋友、有志之士被國民黨提名，他很願意這樣做，也坦坦蕩蕩。

趙少康強調，優秀人才大家都要愛護，他們不是趙家軍，也不是韓家軍、朱家軍，而是國民黨的人才、中華民國的人才。

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