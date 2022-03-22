黃偉哲：朱立倫作為台南女婿　歡迎來一較長短做君子之爭

▲台南市政府舉辦「2022臺灣國際蘭展」台北記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市議員王鴻薇日前建議，國民黨主席朱立倫應親征投入台南市長選舉。對此，台南市長黃偉哲22日表示，黨主席參選並不新鮮，不是沒有過的事情，就看朱立倫要不要，「歡迎朱立倫作為台南女婿，他也可以來台南一較長短，做一個君子之爭」。

台南市政府22日中午在立法院舉辦「2022臺灣國際蘭展」台北記者會，黃偉哲親自宣傳3月26日至4月5日將在台南後壁蘭花生物科技園區舉行的「2022台灣國際蘭展」，與會者包括民進黨立委賴惠員、郭國文等人。

黃偉哲會前受訪時表示，「如果朱立倫來，那就精彩了」，國民黨或其他友黨要提出誰，那是他們政黨內的事情，自己都予以尊重，但是看到這幾天國民黨內的競爭，有的人是朱立倫的代理人，有的是戰鬥藍的藏鏡人，「不管什麼人，我們都希望能夠有個君子之爭」。

不過，黃偉哲認為，最好是朱立倫自己來，讓台南市民來選擇，到底是要讓黃偉哲繼續帶領台南進步，還是有另外的想法要讓朱立倫，「我們都尊重他們」。

黃偉哲也說，其實黨主席參選並不新鮮，過去也不是沒有過的事情，就看朱立倫要不要，「歡迎朱立倫作為台南女婿，他也可以來台南一較長短，做一個君子之爭」。

黃偉哲指出，例如總統蔡英文在2010年就曾經參選新北市長，「那時候朱立倫還贏蔡英文」，前民進黨主席黃信介也曾經到花蓮參選立委，「黃信介是選贏了，但是受到做票的因素，後來還是贏了」。

黃偉哲表示，如果朱立倫有別的想法，「如果朱立倫來，我們跟他做君子之君；如果朱立倫不來，市民朋友們也知道他的意思了」，他認為朱立倫不願意自己親自來，台南市民自然會有解讀。

▼台南市長黃偉哲。（圖／記者屠惠剛攝）

