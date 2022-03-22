徐巧芯檢舉傅崐萁反被公布名字　趙少康批考紀會：這算搞什麼？

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨考紀會昨二度審理中常委選舉賄選、換票案，會後主委李貴敏對外指中常委傅崐萁因事證不足，不予處理，卻脫口檢舉傅的人是北市議員徐巧芯，讓徐坦言感到疑惑。對此，中廣董事長趙少康22日不滿表示，這算搞什麼？規定具名又洩露人家名字，讓徐巧芯很難為，這真的不好、不應該這樣。

趙少康22日受訪表示，他現在很為難，有建議就被說砲打黨中央、要搞派系，一個黨真的要變一言堂嗎？不應該變成這樣。「以我目前的情況，我還是低調一點好，該講、不講，我覺得都很困擾。」就像昨天有記者問怎麼看考紀會結論，但自己想了一夜，發現說與不說，肯定或不肯定都可能被認為說錯話，真的很為難。

趙少康表示對於考紀會的決定沒有任何意見，但有一件事讓他有意見，就是考紀會不該公布徐巧芯的名字。趙批評，這算搞什麼？考紀會規定不具名就不受理，但具名又洩露人家名字，讓徐巧芯很難為，這真的不好、不應該這樣。

是否覺得國民黨中央沒有想針對中常委換票案好好做改革？趙少康說，不知道，沒有評論，自己只是個黨員，個人意見真的不重要，反而是媒體怎麼報導、怎麼評論，黨員怎麼看、社會大眾怎麼看比較重要。

另外，趙也坦言，會有點擔心徐巧芯遇到的事情，會造成黨內寒蟬效應。