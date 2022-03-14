快訊／五分埔女店員Ct值13！感染源不明　基隆吃火鍋急匡列13人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（14日）表示，中央流行疫情指揮中心公布確診個案21497，衛生局於13日晚上11點左右接獲通報，該民眾主動進線自行快篩陽性，直接安排至部立基隆醫院PCR篩檢結果為陽性確認、Ct值13.1，已直接收治醫院。

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

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新增不明感染（案21497），為20多歲女性，她本身住在基隆，工作地點則在台北市（五分埔服飾店女店員），因有發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑使用，結果是陽性，所以主動進線基隆市衛生局，隨後直接安排至部立基隆醫院PCR篩檢等報告，14日凌晨1時30分報告出來為陽性、Ct值13.1。

經衛生局初步疫調，個案自述在台北信義區的五分埔工作，一同工作同事有4個人，已先通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調；該（案21497）接觸者共有同住家人有5人（公婆、小叔，先生、兒子），已立即通知居家隔離，稍早PCR篩檢結果出爐皆為陰性，衛生局已安排一人一戶居隔當中。

另外，公開場所目前初步疫調，該（案21497）有到某火鍋店用餐，衛生局已匡列該火鍋店員工9人、4名同時段用餐的客人，目前都已居家隔離並安排篩檢中。衛生局第一時間已匡列相關人員，並深入疫調中，持續找出相關接觸者及釐清可能感染源。

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