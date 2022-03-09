想跑就綑綁！上廁所要報告　男不堪被虐逃出...警攻堅破詐騙集團

記者郭世賢／新北報導

新北一名李姓男子等4人詐騙集團，於今年2月份開始，以免費住宿為餌，吸收成員提供存摺輕鬆賺錢，共陸續吸收7名（包含3名女性）成員扣留證件，並在九份民宿控制行動，7日晚間其中謝姓成員趁趁隙脫逃報案；瑞芳分局獲報前往攻堅，當場逮捕李嫌等4人，救出7名受拘禁的男女。警方訊後將11人依詐欺、妨害自由、傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦，其中李男等3人遭裁定羈押禁見。

▲詐騙集團招募搞軍事化管理，1男不堪遭監控逃出報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，李男主嫌（22歲）等4人詐騙集團，在網路宣稱「免費住宿當噱頭」招募詐騙集團成員，只要到民宿住幾天並提供存摺就可輕鬆賺錢，招募詐騙集團成員明知從事不法，依然有7人登門應聘，李男為方便控制，扣留證件並拘禁，他還提供安非他命供吸食，若有人意圖逃跑，便施加綑綁及毆打，連洗澡、如廁都要向李男報告，苦不堪言如身置地獄。

7人中1名謝姓男子不堪行動受控制，利用集團成員未注意時，趁隙脫逃央求路人報案；瑞芳分局獲報後，隨即前往詐騙集團所在之九份尖山路日租套房攻堅，當場查獲李嫌等4名集團成員，救出7名受拘禁的男女，並查扣用來控制行動的童軍繩等證物。

瑞芳警分局長謝龍富表示，相關人員移送法辦外，將仍繼續追查有無其他共犯及相關受害者，警方呼籲民眾勿貪圖蠅頭小利出賣帳戶，不但會讓自己信用受損，更會吃上牢獄之災，成為詐欺集團的幫兇。

▲警方查扣綑綁被害人的童軍繩。

▲警方調查李男等4人詐騙集團於今年2月份開始租屋。

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