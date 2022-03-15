全城居民不得出門！　東莞封城再升級「住宅區封閉管理一週」

記者魏有德／綜合報導

大陸本土疫情突然爆發，官方公布染疫人數突破5000人。廣東東莞既昨（14）日實施交通停運及限制出城的措施後，今（15）日再度升級封城措施，自中午12時起，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動，非必要不得外出，防控措施實施至3月21日24時，後續依動態調整。

▲東莞民眾趕在中午12時前前往超市購買生活物資，發現葉菜蔬果類皆搶購一空。（圖／翻攝微博）

▲東莞封城再升級，居民除核酸檢測等必要行動皆不得外出。（圖／CFP）

《新華社》報導，東莞全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，除參與疫情防控、定時定點核酸檢測、投放垃圾、就醫購藥、購買生活必需品等情形外，全體住戶、車輛非必要不外出，非住戶不得進入。

除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動；未發生本土疫情的鎮街（園區），實行封閉式管理的產業園區，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，維持基本生產。

▲東莞長安鎮14日菜市場內菜品仍充足。（圖／CFP）

全市除生活必需的生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其餘營業場所、門店一律暫停營業。商業樓宇內單位一律居家辦公。

消息一出，東莞民眾急忙趕往超市購買生活物資，要趕在12時封閉管理前儲備糧食，相較於昨（14）日當地市場內蔬果糧食等供應充足，從網友在微博上提供的照片來看，葉菜類及蔬果類食物皆已搬空，僅剩部分冷凍肉類還有餘存。