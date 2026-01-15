　
    • 　
>
成大、南大簽學術交流協議　聚焦國際學生培育強化高教量能

▲成功大學與台南大學簽署學術交流與人才培育合作協議，攜手推動高教國際化。（記者林東良翻攝，下同）

成功大學校長沈孟儒（右）與台南大學校長陳惠萍代表簽署學術交流與人才培育合作協議，攜手推動高教國際化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

深化高等教育國際化、培育具全球競爭力的人才，國立成功大學與國立台南大學再跨出關鍵一步，兩校於15日正式簽署「學術交流與人才培育合作」協議，由成功大學校長沈孟儒與台南大學校長陳惠萍代表簽約，宣示攜手建立跨校聯盟合作關係，整合教學與研究資源，共同推動國際學生培育與高階人才養成。

本次合作聚焦在臺國際學生的學習與發展需求，未來將透過交換修課、學位銜接與高階人才培訓機制等配套措施，打造更完整且具彈性的學習路徑，期盼培育具備國際競爭力與影響力的國際高階人才，為臺灣高等教育國際化注入實質動能。

依合作規劃，台南大學國際學生未來可透過交換制度前往成功大學修習課程，實地體驗成大多元的研究環境與教學特色；有意持續深造者，也可進一步申請成功大學相關學位學程，逐步實現留臺攻讀研究所的學習目標，為個人學術與專業發展創造更多可能。

成功大學校長沈孟儒致詞時表示，高等教育肩負培育國家未來人才的重要使命，面對少子化趨勢，國際學生將成為關鍵動能。成大推動與周遭學校的跨校聯盟合作，正是希望透過強項互補，提供更完整且具彈性的學習模式，包含學士銜接研究所的進修管道，提升國際學生留臺就讀與發展的意願，實現學校與學生的雙贏。此次與南大的合作是一個重要起點，期待持續深化聯盟關係，為臺灣高教與國家發展培育更多優秀人才。

▲成功大學與台南大學簽署學術交流與人才培育合作協議，攜手推動高教國際化。（記者林東良翻攝，下同）

台南大學校長陳惠萍則指出，國際化已是當前高等教育的共同目標，南大與成大在部分學系具重疊性，同時也展現高度互補潛力，特別是在學生交流與進階研讀銜接機制上，具有實質合作空間。她也舉例，南大在音樂與戲劇等領域具備豐富師資與表演能量，未來可望與成大形成互補發展。雖然兩校創校背景不同，但共同目標一致，都是培養對臺灣社會乃至全球具有貢獻力的人才。

簽約後，成功大學國際長謝孫源也向與會貴賓說明國內大學聯盟的整體規劃，內容包括聯盟納入國外高中合作模式、碩博士學生獎學金專案，以及跨校成績採認等機制，強化學生跨校與跨國學習的可行性。

成功大學自2025年7月起推動國內大學聯盟，義守大學、正修科技大學已於2025年率先加入，國立台南大學則於2026年正式成為聯盟夥伴，並成為聯盟中首間加入的國立大學，象徵跨校合作由私立體系延伸至公立體系，進一步擴大整體學術交流與人才培育量能。

成大國際事務處表示，未來將持續以跨校合作為核心，整合各大專校院優勢資源，全面提升台灣在國際學術與專業訓練領域的整體實力，並為學生打造更完整、多元且具銜接性的培育途徑，持續強化台灣國際教育形象，吸引更多優秀國際學生來臺就讀與深造。

本次簽約典禮於成功大學光復校區雲平大樓東棟創新教學工坊舉行，雙方多位校級主管與院長到場見證，對跨校合作推動國際人才培育表達高度期待。

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

