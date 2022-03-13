記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區瑞泉路一處平房今（13日）下午3時許發生火災，1名母親緊張報案指稱家裡失火，消防局獲報派員馳援現場灌救，發現1名男子全身90%二度灼傷。據了解，張男最近情緒不穩，與媽媽發生口角，竟持2桶瓦斯到屋內引燃，緊急將人送往內湖三總救治，目前仍在加護病房全力搶救中。

▲失業心情差「拖2桶瓦斯」進屋點燃，新北男全身90%灼傷搶救中。（圖／記者陳以昇、郭世賢翻攝，下同）

新北市消防局13日下午3時35分許接獲報案指出，萬里瑞泉路一處平房傳出火警，1名男子遭到燒燙傷，隨即調派各式消防車20部，47名消防人員馳援現場灌救，下午4時25分將火勢撲滅，發現張男全身上下約有90％二度以上燒燙傷。

37歲張姓男子與父母同住，張男的父親受訪時表示，兒子最近找工作屢碰壁心情低落，一開始他在屋內亂摔東西，媽媽勸他不要這樣，竟把2桶瓦斯桶搬進廚房洩開瓦斯，張男持打火機點燃引爆，當時太太在屋外講電話，因此躲過一劫。

▲新北市萬里區瑞泉路一處平房發生火災。（圖／記者陳以昇翻攝）



新北市消防局第六救災救護大隊組長陳繹翔指出，由於火災現場離市區較遠，人車到達時，現場已全面燃燒，燃燒面積初估60平方公尺，點燃瓦斯桶的張男全身二度灼傷；火勢在下午4時許左右撲滅，至於確切事發經過，仍待進一步釐清。

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▲失業男竟把2桶瓦斯桶搬進廚房洩開瓦斯點燃引爆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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