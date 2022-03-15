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快訊／五分埔女店員「感染源不明」Ct值13　基隆KTV歡唱急匡列9人

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（15日）表示，中央流行疫情指揮中心14日公布確診個案21497，該民眾主動進線自行快篩陽性，直接安排至部立基隆醫院PCR檢測結果為陽性確認、Ct值13.1，已直接收治醫院；發病前7天（3/6日）曾與友人到基隆某KTV唱歌，14日緊急匡列9名（6名同行友人及3名外場工作人員），PCR檢測結果皆為陰性。

經衛生局初步疫調（案21497）發病前7天（3/6日）與友人一起到基隆某KTV唱歌，14日匡列9名，包含6名同行友人（1人住台北已透過系統轉介北市就近安排採檢）基隆市5人PCR檢測都是陰性，已請自主健康管理7天；另當日KTV直接提供服務外場工作人員3人，PCR檢測也皆為陰性，已請自主健康管理7天。

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新增不明感染（案21497），為20多歲女性，她本身住在基隆，工作地點則在台北市（五分埔服飾店女店員），因有發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑使用，結果是陽性，所以主動進線基隆市衛生局，隨後直接安排至部立基隆醫院PCR篩檢等報告，14日凌晨1時30分報告出來為陽性、Ct值13.1。

確診（案21497）自述在台北信義區的五分埔工作，一同工作同事有3人，已先通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調；該（案21497）接觸者共有同住家人有5人（公婆、小叔，先生、兒子），已立即通知居家隔離，PCR篩檢結果皆為陰性，衛生局已安排1人1戶居隔當中。

另外，公開場所目前初步疫調，該（案21497）13日晚上有到基隆某火鍋店用餐，衛生局已匡列該火鍋店員工9人、4名同時段用餐的客人，進行PCR檢測，14日結果出爐，皆為陰性，已安排居家隔離10天。

衛生局第一時間已匡列相關人員，並深入疫調中，持續找出相都關接觸者及釐清可能感染源。

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