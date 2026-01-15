阿嬤下令「除夕初一禁回娘家」　初二更傻眼！媳怒：誰愛這種過年

▲老公的阿嬤要求，媳婦除夕初一不能回娘家。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「誰會喜歡這樣的過年？」一名人妻抱怨，老公的阿嬤規定媳婦除夕初一不得回娘家，如果不想住婆家，她只能住老公的租屋處。更氣人的是，婆婆初二訂好餐廳沒問過她意願，先生也默默答應，讓原PO認為很不尊重。文章曝光後，網友紛紛直呼「直接不出席，表示你的態度就好！」

阿嬤超傳統規矩！媳婦除夕初一禁回娘家



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，雖然她平時住娘家、每周仍固定帶孩子回婆家吃飯，自認有盡份內責任，而老公則是自己在租屋，轉眼間過年快到了，老公的阿嬤都會要求，「媳婦除夕、初一不能回娘家」，如果不願住婆家，原PO就只能回到老公的租屋處住。

不僅如此，初二小姑要回娘家，婆婆沒先詢問她意願，就訂好餐廳和用餐人數，氣得原PO無奈又氣憤，「完全不顧慮我要不要回娘家吃飯！」老公更是豬隊友，全程不幫她講話，還答應婆婆會出席吃飯。

底下網友也搖頭直呼，「老公答應他的，你做你自己的，長輩能怎樣」、「直接帶著小孩回娘家就好了！不尊重他人的，也別想他人會尊重他」、「我也不喜歡過年，太多事了」、「直接不出席，表示你的態度就好」、「這種人還留著過年嗎？如果卡在經濟能力，那就想辦法讓自己有經濟能力」。