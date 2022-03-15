「戰鬥飛行」殺彎失敗畫面曝　屁孩撞電桿噴飛後...秒拔牌落跑

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名17歲劉姓少年，日前向友人借來1輛機車，在台3線上飛奔；不料在一轉彎處，劉男竟失控打滑，連人帶車噴飛邊坡。警方到達時卻怎樣都找不到劉男蹤影，現場僅留下貼有「戰鬥飛行」的撞毀機車，連車牌都被拔下。整起過程都被路人拍下PO網，警方已通知劉男到案說明。

▲劉姓少年騎著借來的機車，奔馳在台3線上，突然載一轉彎處失控，自摔路邊後竟拔下車牌後落跑不見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網路社群《爆廢公社》14日晚間有網友PO出一段影片，標題用「可愛的猴子、都不會讓人失望 秋明山最速の水溝跑法…」內容是有2名騎士，奔馳在台3線103.6公里一處轉彎時，騎在前方的男子因過彎不慎，失控自摔衝出路邊，機車撞上電桿、騎士摔落邊坡，揚起一片沙塵後停止；雖只有短短5秒時間，卻引起熱烈討論。

▲破損機車上還貼有戰鬥飛行貼紙，劉男因害怕受罰，拔下車牌後自行離去。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網友紛紛留言表示，「猴仔飛回深山」、「看的好療癒」、「好險電線桿沒有偷工減料」、「人家都是跑水溝蓋，這是直接跑水溝裡」、「全身物理去角質」…等等。

頭份警分局副分局長吳國偉表示，13日下午3時許員警到達現場後，並未發現受傷的騎士，僅發現未懸掛車牌且撞擊毀損的重機車，上面還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙，經現場目擊者表示騎士已自行離去。警方調查後發現，劉男是向台南來訪的友人所借來的；因劉男沒有駕照，害怕被罰，自摔後拆了車牌後自行離去，警方除已通知相關人說明，並依法處理、開單告發。

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