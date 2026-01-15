淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

▲淡江大橋5月12日將開放通車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計5月12日開放通車，主橋瀝青鋪面昨（14日）完成，全線最快3月底鋪設。交通部長陳世凱表示，瀝青鋪面完成是淡江大橋重要里程碑，為防止海風侵蝕，橋面採海運進口的GUSS鋪設，完全防水延長年限，另淡江大橋設置5.5公尺伸縮縫也是創全台最大，因應強風強震。

淡江大橋是由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，為全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋，完工通車後可縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程。

繼主橋體完工後，目前正進行更細部的橋面施工，提升路面耐用度、行車舒適性並確保主橋結構的穩定，包含斜索阻尼、景觀燈柱的安裝及高性能GUSS瀝青的鋪設等3大亮點工程。

▲淡江大橋目前正進行斜索阻尼、景觀燈柱及高性能GUSS瀝青鋪設等3大工程。（圖／記者李姿慧攝）

其中在提升路面耐用度上，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面，為專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞。

新北北分局第三工務段段長鄭閔中說明，淡江大橋鋪面底層導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土約4公分，為鋼床板打造一道防水保護層，具防水、防路面輕微變形與高溫穩定性，未來不須重新鋪設，上方再鋪設一層4公分的改質瀝青，提升橋面耐久性與行車舒適度。

交通部長陳世凱指出，淡江大橋重要里程碑之一的主橋地上瀝青鋪面已經完成，是一個相當重要工序，淡江大橋有大量鋼板橋面，接近出海口，在高溫高濕且海風鹹度高情況下，侵蝕性強，擔心未來鋼板橋有侵蝕問題，透過使用GUSS瀝青材料，具高流動性和高密合性，可以零透水和完全防水。

▲交通部長陳世凱說明淡江大橋GUSS瀝青材料可防水、防侵蝕。（圖／記者李姿慧攝）

鄭閔中指出，主橋地面瀝青鋪面昨天已經完成，全線包括引道、路堤預計3月底、4月初完成。另景觀燈柱全部預計有126支，目前已安裝80支，剩下46支，預計今年1月底全面完成。

陳世凱指出，淡江大橋斜索搭配景觀燈柱，高度10公尺到27公尺都有，長度非常長，且燈柱幾乎都是斜的，角度從20度至70度都有，因此耐風、強固性非常重要，燈柱厚度要求特別高，一般燈柱厚度約0.3到0.6公分，淡江大橋燈柱厚度將近10倍達3.5公分，未來完工後，斜索和景觀燈柱宛如雲門舞集舞者般舞動，搭配淡水夕照及夜間燈光，呈現漂亮柔和的夜景。

此外，陳世凱表示，淡江大橋伸縮縫為台灣目前最大，一般橋面伸縮縫約20到30公分，淡江大橋伸縮縫達5.5公尺，從瑞士引進，一般橋面面對天候或地震的耐受的伸縮空間約10公分以內，淡江大橋不管遇到強風或較大地震，可壓縮空間的極限可到90公分。

▲淡江大橋主結構年限可達120年。（圖／記者李姿慧攝）

鄭閔中表示，淡江大橋耐久性和年限可達120年，與港珠澳大橋年限一樣，要求比公路橋梁的100年限更高，淡江大橋主要結構包括主橋塔、鋼箱梁、景觀燈柱等因為不能更換，年限皆達120年，其他阻尼器等年限約20年到65年不等，附屬結構將定期巡查和更換。

公路局也說明，如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，也是淡江大橋最醒目的視覺焦點，更是撐起整座橋梁的核心構造。每一根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動。

其中設置於主橋塔的HFR（液態黏滯性阻尼器），每支阻尼力750t、總阻尼力5,250t，衝程±40cm，以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全，未來淡江大橋將會是北海岸交通的生命線。