用365天探索「我是誰」　哲學諮商新書「沒有解答」讓讀者當作者

▲12個主題，365天的思考練習，陪讀者探索「我是誰」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

很多人會說要「做自己」，但對於「自己」的認識程度有限。哲學諮商師褚士瑩提到，其實面對許多人生困境，每個人心中早已有答案，因此打造一本「只有提問，沒有答案的書」，讓讀者也成為作者，透過提問，把原本存在心中的想法「勇敢生出來」。

遠流出版近日推出新書《今天，我是誰？褚士瑩陪你一對一思考練習，12主題365天，幫助你成為最好的自己》，全書不提供任何標準解答，而是將閱讀權與詮釋權，完整交還給讀者。書中規劃12個主題、365天的思考練習頁面，每一天都是一個提問與書寫空間，既可視為一年份的日記，也可依個人狀態自由書寫，不設進度，也不強調完成度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

褚士瑩指出，「思考是最高級的自由」。他舉出，雖然AI什麼都知道，卻無法思考與感受，這正是身而為人最關鍵的能力，「初級的人，每天要吃飯；中級的人，每天要運動；高級的人，每天要思考。」比起灌輸僵硬的知識，「思考」才是對自己最好的教育。

他引用蘇格拉底的觀點表示，人並非一張等待被填滿的白紙，教育也不是灌輸答案，而是透過提問，協助人們辨識內在早已存在的想法。「所有答案都在我們裡面，只是需要被問出來。」因此，他刻意讓這本書只留下問題，邀請讀者成為「真正的作者」。

他進一步說明，每個人心中其實都「懷著一個正在成形的想法」，而提問的角色，就像驗孕試紙與助產士，透過細緻的提問和對話，像助產士的按摩般，清楚指示思考的方向，最終幫助對方把自己已經足月的想法生產出來，並且能夠辨識出這個想法，確實就是自己的孩子，不帶批判地接受他，而不是困在現實和想像的差距中，嫌棄真實想法的醜陋。

▲遠流出版《今天，我是誰？褚士瑩陪你一對一思考練習》。

《今天，我是誰？》刻意保留大量留白頁面，讓讀者以文字甚至塗鴉作答，也不限定書寫頻率。他在使用指南中直言，這本書只有一種正確用法，就是「自由」，自由就是「看懂限制是假的」，因此一天可以寫好幾次，也可以好幾天寫一次。

褚士瑩身為作家、國際NGO工作者、哲學諮商師，長年關注個人如何在不確定的世界中建立自我理解，曾走訪超過100個國家，並持續嘗試將哲學提問帶入現實議題，包括戰爭、貧窮、難民與歧視等問題。他也將這本書視為一種日常思考練習，讓「思考」不再只是專業或學術活動，而是每個人都能在生活中進行的行動。