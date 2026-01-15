春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

▲金門春節第3波加班機規劃表 (華信部分)。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

因應115年春節9天連假返鄉需求，金門縣政府在完成第2波加班機後，持續調查鄉親機位需求，並於1月14日親赴民航局協調航空公司，成功爭取第3波春節加班機，提供更多返鄉運能。

為確保鄉親順利返鄉過年，金門縣政府於春節疏運期間持續滾動檢討運能配置。縣府指出，經統計1月7日至13日受理的未訂妥春節機位需求，大多集中於台北－金門航線；然而，各航空公司在正班機及前兩波加班機開放訂位時，已釋出大部分運能，調度空間相當有限。但縣府仍積極與民航局及航空公司協調，在同意保障各航班載客人數的前提下，成功於緊湊的時程中爭取到第3波加班機。

▲金門春節第3波加班機規劃表 (立榮部分)。(圖／金門縣政府提供)

第3波加班機規劃於尖峰時段加開北金雙向來回航班共36架次，另增開台中－金門來回航班4架次，合計可提供4,454個座位，並將於115年1月19日（星期一）上午9時起統一受理訂位。縣府提醒，此波加班機座位有限，開放後可能迅速額滿，請民眾提早作好準備。

縣府也提醒，完成訂位後須於3日內完成開票，否則航空公司將取消訂位。此外，春節管制期間台金航線尖峰時段機票，仍維持「限當日當班次有效」、「起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規定，以避免重複訂位影響整體權益。縣府呼籲民眾務必事先訂妥機位，並於搭機當日提早報到、備齊證件，以利順利返鄉。