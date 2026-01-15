高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

▲高鐵春節車票明天凌晨0時開賣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵春節疏運期將加開395班列車，離峰時段提供早鳥優惠，每天皆有限量5折早鳥車票，明天1月16日凌晨0時起開放購票。

高鐵自2月13日至2月23日規劃11天的春節疏運期，期間加開395班次列車，包括南下170班、北上225班，加上原有班表列車，總計11天提供2162班次列車，旅客可自今天午夜12時、也就是明天(16日)凌晨零時起開放訂票。

高鐵公司提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，欲搭乘對號座的旅客可盡早規劃行程，預先訂位並提早完成取票，到站後直接進站搭車；對號座旅客若有提早搭車需求，請先行換票，以利座位釋出、供其他旅客購買。

此外，今年春節高鐵也在離峰時段推出早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠。

高鐵在春節疏運期間，也規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達；另有2班提早發車列車，最早清晨5時45分發車。春節疏運期間，高鐵各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，高鐵提醒自由座旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。