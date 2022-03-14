清明連假將屆台南疫情卻蔓延　藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

▲台南市議會國民黨團提醒清明連假將屆，台南疫情卻蔓延，請台南市黃偉哲拿出對策全力防疫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南疫情開始拉警報，市議會國民黨團憂心，南部宮廟遊覽車事件成了疫情導火線，疫情越演越烈，從鹽水到市區台南女中學生家人感染，全班停課全校消毒，市民開始恐慌紛紛取消搭遊覽車旅遊行程，防疫到底哪個環節出差錯？國民黨團請黃偉哲市長團隊，將防疫視同作戰，清明連續假期即將到來，不容一絲鬆懈。



國民黨團書記長李中岑難過地指出，新冠疫情爆發以來全球已奪走6百多萬條生命，原以為在大家積極防疫下，日本等先進國家將重新開啟國門迎賓，國人也終能漸漸回歸正常生活，但誰知事與願違。國民黨團表示，南部一趟搭著遊覽車，北上的宮廟拜廟信仰之旅，卻讓多人染疫，台南從鹽水家族爆發疫情，到患者搭著復康巴士，疫情蔓延到新營醫院醫事人員，接著來到市區台南女中，家長染疫學生隔離一班停課全校消毒。

國民黨團說，台南市是防疫的模範生，從去年國內爆發大疫情，黃偉哲市長團隊防疫都做得很好，這次為何讓台南成了災區，不但疫情蔓延，很多鄉親原本計畫搭遊覽車出遊，現在因為恐慌旅遊行程都取消，讓好不容易等到春天的旅遊業者叫苦連天。

國民黨團議員李鎮國、蔡育輝、盧崑福、李中岑、林燕祝、王家貞、方一峰、蔡淑惠、許至椿請黃偉哲市長團隊進入疫情作戰狀態，不可螺絲鬆懈，清明節連續假期即將到來，市民和遊客都盼望，台南市是一個安心旅遊和居住的城市。