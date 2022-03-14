大陸派出醫護支援香港　首批75人今抵達「將協助照顧病患」

▲香港疫情嚴峻。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥14日上午主持疫情記者會，她表示，大陸派遣的醫療人員正陸續來到香港，首批75名醫護將於今日抵達，本周也還會有300名醫療人員到達，參與治療新冠病患的工作。

林鄭月娥提到，大陸將正式分批派出醫療人員來港，協助醫療新冠病患，首批75人將於今日稍晚抵港，本周還會有300人團隊抵達。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



林鄭月娥指出，為提升醫管局的治療能力，先前向大陸提出請求，要求派出醫療團隊支援香港，上周來自廣東的16人已來港考察，「必須感謝中央『有求必應』，也再次感謝前線醫護人員、兩地專家、消防處救護團隊等。」

深圳14日起封城一周，期間企業員工會居家工作，林鄭月娥強調，保障香港物資供應的企業不會受到影響，同時，兩地將在多個口岸設立接駁點，實施陸路跨境運輸及中階婆，深港跨境司機在接駁點與大陸接駁司機交接車輛，減少疫情傳播風險。

另外，林鄭月娥還說，醫管局已經成功購入相當足夠的兩款新冠口服藥，包含默沙東及輝瑞藥廠的口服藥，默沙東的口服藥已經全部到貨，正在使用中，輝瑞的第一批口服藥也會在今天到貨，其他批次則將於未來兩、三個月陸續運抵。

▼深圳疫情快速升溫。（圖／CFP）

