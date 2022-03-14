台南口罩政策不鬆綁　黃偉哲請醫療院所及市民加強防疫警覺

▲黃偉哲市長表示，以目前的疫情狀況，台南市口罩沒有鬆綁的條件，請醫療院所及市民加強防疫警覺，未配合戴口罩還是會罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新增4名COVID-19本土病例，黃偉哲市長14日上午表示，以目前的疫情狀況，台南市口罩沒有鬆綁的條件，請醫療院所及市民加強防疫警覺，未配合戴口罩還是會罰。

據了解，台南市政府邀集疾病管制署南區管制中心、南區指揮官及局所相關人員召開防疫會議，強化南市防疫作為。黃偉哲市長宣布13日起台南市口罩政策不鬆綁，14日起全市發放3日的家用快篩，請市民持身分證前往當地衛生所領取，也呼籲醫療院所應加強相關防疫措施，特別留意出現上呼吸道症狀的患者，加強TOCC詢問。

台南市37區衛生所14日起至16日，加發為期3日的家用快篩，市民可持身分證前往領取，並配合於24小時內回覆篩檢情形；台南市除加強營業場所從業人員COVID-19疫苗接種情形，也提醒公司行號應落實體溫量測及員工健康監測；自3月14日至26日，台南市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、市府辦理大型活動上台、合照時，皆應全程佩戴口罩。

黃偉哲市長14日上午指出，全國的疫情都慢慢降溫，但是在台南，由於設計師傳染鏈，造成了鹽水地區目前為止已經有10幾位民眾，包括家族，還有接觸史的對象，已經有確診的狀況，台南實施擴大篩檢，有好幾個都是擴大篩檢篩出來，如不實施擴大篩檢的話，這些就變成潛在的傳染鏈，所以希望能夠讓疫情早日能夠斬斷傳染。

黃偉哲說，配合方式有第一個就是全市連續3天來讓民眾領取快篩試劑來自己篩，第二個，對於一些公共場合，尤其原來全國中央流行疫情指揮中心已經開放的部分包括拍照的時候摘口罩，包括講話的時候可以拿下口罩，這些台南市暫時沒有跟進，也就是說，拍照的時候還是必須要帶口罩，講話的時候還是必須要戴口罩，避免這個疫情的擴散的狀況，因此包括白河、包括鹽水這部分疫情熱點，都會加強防疫擴大篩檢，希望找出潛在的確診者，這樣對防疫工作會有比較正面的效果。

對於民眾關心台南市加強戴口罩的部分會不會有罰則？黃偉哲說，戴口罩的部分本來就有罰則，不戴的話，經勸導不聽本來就有3000以上60000以下的罰則，市府繼續沿用這個規定，沒有隨著中央的腳步去開放。希望忍一時之不便求長遠的防疫，那這樣比較好。如果到3月22日那一波的防疫工作如果比較 ok，大家已經找到最後一個感染者，然後他已經進入了10天的這個部分的話，那就確認都沒有再新的疫情的話，當然就可以開放，跟著中央的腳步一起開放，長遠來看慢慢解封、慢慢解禁是一個趨勢。但是短期的來看，我們必須要把疫情控制住，才有解封、降級的條件。

另有民眾反應，一早去衛生所要領快篩試劑，衛生所人員竟表示：「現在沒有快篩試劑讓民眾領」，民眾打電話去衛生局詢問，完全沒有人接電話，轉語音服務後就被掛斷。民眾是看了新聞報導才去衛生所要領快篩試劑，結果卻是搞得一肚子氣，痛批市府「隨便講講」！這部分衛生局尚在了解中。