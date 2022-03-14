富士康深圳工廠暫停營運　產能調整至備援廠區降低影響

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著新冠肺炎本土疫情蔓延，大陸深圳疫情防控指揮部昨（13）日晚間宣布，全市社區今（14）日起開始實施封閉式管理，停止非必要流動，產業園區也包含在內。對此，部分在深圳的大型台企紛紛透過公告宣布停工，其中，iPhone的主要生產基地富士康深圳龍華廠、觀瀾廠等，也配合防疫工作，暫停營運。

《澎湃新聞》報導，富士康母公司鴻海精密工業股份有限公司位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。公司園區內，同步啓動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工的生命安全與身體建康。

富士康強調，公司因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。

此外，包括深圳台虹電子、嘉隆科技（深圳）、弘凱光電（深圳）等位於深圳的台資企業工廠也陸續宣布配合當地政府防疫政策停工，復工時間待定。

深圳防控指揮部公告指出，全市的各級機關、企業除了承擔防疫任務的工作人員外，其他人全數轉為居家辦公，或是就地成為社區志工；除了保障市民生活的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲企業（限外送）等，其他營業場所、門市一律停業；除了保障城市運行、供港物資的貨運交通外，全市公車、地鐵停運，社區、城中村、產業園區也進行封閉式管理，人員非必要不得離開深圳，若有特殊需要，一律要提交24小時內核酸檢測陰性證明。