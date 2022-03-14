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全國第三劑施打排行！台北市排第5　一圖秒看「最欠打」縣市

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心公布全台最新第三劑疫苗施打率。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

第三劑疫苗接種率被視為「解封指標之一」，各界紛紛喊話要加速施打，國內也不斷祭出福利政策，猛催施打進度。根據指揮中心公布最新疫苗接種率，連江縣第三劑接種率最高，達62.8%，台東縣最後一名，僅35.9%。《ETtoday新聞雲》也整理簡單圖表，帶您一圖看懂全台施打率前5名及「最欠打」5縣市。

根據指揮中心資料顯示，截至3/8止，我國第三劑追加劑接種率為44.8%，估計有510萬人符合資格卻尚未接種。接種率前三高的縣市皆為離島地區，連江縣62.8%奪冠，其次為澎湖縣51.6%，金門縣第三名50.4%。至於接種率最低的則是台東縣35.9%，花蓮縣次低38.8%。

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▲▼全國第三劑接種率縣市排名（圖／曾梓倩製）

▲全國第三劑接種率縣市排名。（圖／曾梓倩製）

各年齡施打率部分，以65-74歲打得最多，達65.3%，最低的則是尚未開放施打第三劑疫苗的12-17歲族群，僅0.2%。值得一提的是，最先開打的75歲以上老年人口，施打率僅51.7%，比65-74歲的族群低。

Omicron雖以輕症居多，但專家喊話台灣應借鏡香港疫情。台大前感染科醫師林氏璧就指出，染疫死亡個案大部分都是老人，強調「老人家疫苗一定要打好打滿」，否則就如同香港此波疫情的悲劇，為長者低施打率付出嚴重代價。

台大公衛學院教授陳秀熙則指出，群體免疫是防疫的關鍵，認為國人接種第三劑的速度還是太慢，若民眾只打兩劑，到了5月群體免疫恐只剩五成。他也表示，若國人期盼5月後可以進一步解封邊境，就要提升第三劑施打率，否則可能會影響到開放時程。

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