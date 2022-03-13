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曾答應保生大帝不會再選　蘇貞昌「5大跳票」事蹟曝光

▲▼蘇貞昌5大「跳票」事蹟。（圖／國民黨臉書）

▲蘇貞昌5大「跳票」事蹟。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨立委蔣萬安在質詢時要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨也列出蘇貞昌5大跳票事蹟，怒轟「只會吵架不敢給承諾」。

國民黨表示，第一，蘇貞昌於2010年答應保生大帝不會選第3次，8年後宣布參選新北市長「欺騙神明」。第二，蘇貞昌承諾安排奧運選手、教練乘坐商務艙，結果東京奧運時跳票。

第三，蘇貞昌承諾2021年底前將《菸害防制法》送進立法院審查，結果被婦女團體指出跳票。第四，蘇貞昌2021年2月宣稱獲得2000萬疫苗，當年度第一、二季可供貨，但當時實際到貨率僅4.43%。

第五，蘇貞昌2019年承諾，防非洲豬瘟，高風險疫區100％檢驗、機具與人力補足，結果2021年查驗比例僅提高2％、查驗機具人力仍然不足，徹底跳票。

國民黨指出，民眾其實只關心「能否穩定供電」，蘇貞昌卻還在、逃避問題，顯然對總統蔡英文、經濟部長王美花的能源政策都沒有信心。

國民黨諷刺，蘇貞昌曾在神明面前許下承諾卻做不到，如今在國會殿堂逃避自己的責任，很明顯就是「為保官位、不敢承諾、迴避負責」，蘇貞昌的政治人格已嚴重破產。面對這樣的行政首長，難道台灣人民真的只能自求多福？請蔡英文應該三思，不敢負責的蘇貞昌是否還適合擔任閣揆的角色？

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