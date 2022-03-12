挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

▲蔣萬安批蘇貞昌給不出供電承諾。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委蔣萬安為電力問題，與行政院長蘇貞昌激烈交火，引起政壇關注。蔣萬安12日批評，蘇貞昌只顧著發脾氣，卻未能真正處理電力問題，或是給出承諾，甚至在發怒的當下，桃園機場還發生停電，「脾氣也發了，罵也罵了，可以好好處理用電問題了嗎？」。

蔣萬安透過臉書呼籲，「蘇院長，您脾氣也發了，罵也罵了，可以好好處理用電問題了嗎？」。

蔣萬安表示，立法委員在國會殿堂質詢，關心的是民生用電問題，而國人期待的是一字千金的承諾。他批評蘇貞昌，「但是您的發言，卻是酸民式的語言、不倫不類的比喻」。

蔣萬安強調，這是沒有肩膀的院長、不負責任的政府，蘇貞昌的發言也讓支持者失望。「就在昨天，您在質詢台上的脾氣宣洩後，台灣的用電穩定度，卻沒有跟您脾氣一樣爭氣」，全台灣仍然發生三處以上的停電，甚至連桃園機場，都陷入漆黑。

蔣萬安更進一步對蘇貞昌喊話，「今天您又繼續透過媒體，宣洩您無處安放的充沛情緒」。卻忘了人民真正的期待是穩定供電，人民真的想看到的是行政院長負責任的言行，而不是暴躁的焦慮。

蔣萬安認為，大家要看未來20年台灣產業的不缺電、人民的不停電，蘇貞昌卻只顧談50年前的歷史。去年1212停電之後，經濟部已指示台電針對全台變電所進行總體檢。當時經濟部宣示，無論如何都要在春節前完成盤查。春節也過完了，蘇貞昌情緒也宣洩了，現在可以跟全民說明，這份拖延許久的精緻報告，什麼時候可以讓全民檢視，如果政府没有辦法，「讓我們跟人民一起來想辦法」。

▼蔣萬安與蘇貞昌不斷隔空交鋒，兩人互嗆未休，戰場漫延到議場外。（合成圖／記者屠惠剛攝）