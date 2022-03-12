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蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

▲▼國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」，侯友宜出席致詞。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨（11日）質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾「未來一年不再大停電」，蘇貞昌不願正面回應，還動怒反嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」。對此，新北市長侯友宜12日受訪時直言，再多無用的語言，都會傷害到人民的感情，也會讓人民覺得政府是無能無用，不願負起責任。

國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」12日舉行開幕典禮，前總統馬英九、前主席吳伯雄、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康都出席，新北市長侯友宜也罕見出席致詞。

針對蘇貞昌拒承諾不再停電，侯友宜會前受訪時表示，人民期待的是政府誠心誠意、坦然並公開透明承擔缺電問題，「再多無用的語言，都會傷害到人民的感情，也會讓人民覺得政府是無能無用，不願負起責任」，他強調，政府面對缺電、穩定供電議題，一定要很清楚面對大家的聲音，說清楚、扛起責任。

蔣萬安受訪時痛批，昨天的質詢就是反映民眾對缺電的擔憂，穩定供電是政府最基本要求，堂堂行政院長完全不敢承諾接下來不再停電，他卻用酸民式語言、不倫不類的比喻，一個院長在旁邊像是路人甲，這是沒有肩膀的院長，這是不負責任的政府。

蔣萬安表示，蘇院長昨天的嗆聲如果可以換來向人民保證不再停電那也值得，「但蘇院長嗆完了、脾氣也發了，還是不敢保證未來不再停電，原本支持你的民眾也無法接受。」

媒體詢問昨天質詢完，晚上就發生桃園機場停電事件，蔣萬安表示，過去十幾年都沒有發生任何全國大停電，為什麼2016到現在就發生4次？每一次都看到檢討報告、推給基層人員，這次又說要來爭取上千億預算更新電網，回顧2017年發生815大停電，蔡總統也講了同樣的事，說要全面更新系統；現在發生大停電又是一樣，說要全面更新電網、強化韌性，再要更多納稅人的錢，但我們沒看到任何成效。因此我才會希望政府、最高行政首長負起責任，要有擔當，保證民眾接下來不再停電。

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