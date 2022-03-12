國民黨轟蘇貞昌「國會流氓 」　回擊蘇指蔣萬安像「街頭小混混」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨（11日）質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾「未來一年不再大停電」，蘇貞昌動怒反嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」，今天又嗆蔣萬安質詢變成像「街頭小混混」。對此，國民黨回擊，蘇貞昌為了迴避承諾不缺電的政治責任而扯東扯西，這樣的行為做實「國會流氓」。

國民黨文傳會主委凌濤12日表示，蘇揆面對能源政策議題只有狂妄、傲慢，不斷違反議事規則「反質詢」，扯東扯西目的就是為了迴避承諾「不缺電」的政治責任，蘇貞昌的行為做實「國會流氓」，難道這就是民主進步黨所捍衛的「民主」嗎？

凌濤表示，由此可見蘇貞昌根本對經濟部長王美花沒信心、也不相信總統蔡英文的能源政策可以穩定供電。不敢擔保不再發生大停電的終極原因，是不是蘇揆害怕動搖到自己的閣揆大位？

凌濤指出，不保證、不承諾的蘇貞昌，今日受訪還妄稱「講出台灣人的心聲」，台灣人的心聲就是政府能夠保證不再缺電、停電，「供電穩定」是台灣人民、商家、企業最基本的需求與期望，蘇貞昌卻是聽不到、也做不到。

凌濤強調，關於缺電問題，國民黨主席朱立倫已多次公開表示，應立刻召開不分朝野的全國能源會議討論因應措施，甚至藍營也願意擔綱推動召開的責任，此時蔡政府還只會大內宣「台灣沒缺電」，蘇貞昌院長與王美花部長難道不覺得羞愧嗎？