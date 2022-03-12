桃機「無預警停電」　蔣萬安喊蘇貞昌負責：快保證不再停電！

▲國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」，立委蔣萬安出席。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

桃園機場第二航廈昨（11日）部分區域發生停電，國民黨立委蔣萬安12日受訪時痛批，2016年至今發生4次大停電，每次都只看到蔡政府提出檢討報告、推給基層人員、花納稅人的錢全面更新電網，卻沒看到任何成效，他強調，政府、行政院長應負起責任，要有擔當，保證接下來不再停電。

國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」12日舉行開幕典禮，前總統馬英九、前主席吳伯雄、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等藍營大咖齊聚外，新北市長侯友宜也罕見出席藍營場合並上台致詞。

蔣萬安昨（11日）質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾「未來一年不再大停電」，蘇貞昌不願正面回應，還動怒反嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」。蔣萬安今受訪時表示，昨天的質詢就是反映民眾對缺電的擔憂，穩定供電是政府最基本要求，堂堂行政院長完全不敢承諾接下來不再停電，他卻用酸民式語言、不倫不類的比喻，一個院長在旁邊像是路人甲，這是沒有肩膀的院長，這是不負責任的政府。

蔣萬安表示，蘇院長昨天的嗆聲如果可以換來向人民保證不再停電那也值得，「但蘇院長嗆完了、脾氣也發了，還是不敢保證未來不再停電，原本支持你的民眾也無法接受。」

而昨天質詢蘇貞昌不願承諾不再停電，晚上就發生桃園機場停電事件。蔣萬安說，2016年至今發生4次大停電，每一次都看到檢討報告、推給基層人員，這次又說要爭取上千億預算更新電網，回顧2017年發生815大停電，蔡總統也講了同樣的事，說要全面更新系統；現在發生大停電又是一樣，說要全面更新電網、強化韌性，再要更多納稅人的錢，沒看到任何成效。因此我才會希望政府、最高行政首長負起責任，要有擔當，保證接下來不再停電。