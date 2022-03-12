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蘇貞昌嗆蔣萬安！焦糖嗨爆「釣一排藍勾勾狂捧」：極致反殺　網傻了

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立委蔣萬安昨（11日）立院質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不再發生大停電，蘇貞昌則火速反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，引發各界熱議。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行臉書發文感嘆，「想到這個人可能是未來的台北市長，台北人真的太辛苦了」。

蔣萬安11日在立院質詢時逼問蘇貞昌「敢不敢承諾接下來不會再發生大停電」、「院長你不敢承諾也是一種表示！王美花部長至少願意承諾一年，你敢不敢？」蘇貞昌不願正面回應更動怒反酸，「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」。

▲▼蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，與對方有段言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

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▲蔣萬安11日質詢蘇貞昌，雙方言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

對此，「焦糖哥哥」陳嘉行在個人臉書發文表示，每次蔣萬安登台質詢就是搞笑時間，看蔣萬安演得好用力，我就一直笑，「不過想到這個人可能是未來的台北市長，我就不禁悲從中來，八年柯文哲，再接四年蔣萬安，台北人真的太辛苦了。」

貼文一出，立刻吸引一整排藍勾勾熱烈回應，立委林靜儀貼出笑臉表示「稱我剛好在海景第一排現場」、高雄市議員高閔琳留言「很愛蘇貞昌」、音地大帝讚蘇揆「打臉打到他（蔣萬安）阿公都不認得」、鬼才阿水則認為蘇揆的回應是「極致反殺，太無情啦蘇院長」。

▲▼ 。（圖／翻攝焦糖臉書）

▲有網友指出，焦糖開嗆網友，宣稱「我有空就封鎖」。（圖／翻攝焦糖臉書）

不過，其中就有不少網友看完貼文後傻眼，紛紛回應，「可憐，穩定供電不敢保證，只敢在那說幹話」、「身為律師的蘇不知道民法有「父母債，子不償」的拋棄繼承嗎？自己的問題扯到人家祖父幹嘛」、「我其實沒有覺得這種回答有這麼值得誇耀，他問的問題不算過分，好好回答需要多久、多少錢、多少時間建立完整電網，是台灣人民真的關心的，不然炸個電廠就癱瘓台灣不就慘了」、「連民生用電都不能保證還那麼囂張，不愧是連神明的騙的人呀」、「只覺得看到了氣焰越來越囂張的執政黨和蘇大院長」。

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