▲視察安坑輕軌動態測試，侯友宜盼年底「如期如質」完工。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三環六線捷運建設，安坑輕軌整體進度達86%，已有9列車運抵機廠。新北市長侯友宜2月14日前往視察安坑輕軌K1雙城站，並親自參與平面段動態測試搭乘至K5景文科大站，特別叮囑輕軌建設一切以安全為優先，安坑輕軌能在今年底「如期如質」完工，帶給當地民眾更便捷的交通運輸系統，提供民眾方便舒適的新選擇。

新北捷運局表示，安坑輕軌是新北市重點政策「三環六線」其中之ㄧ，自動工以來，每當工程有重要進程，像是安心橋塔吊裝完成、全橋合龍或是首輛列車亮相、運抵機廠，市長都會前往關心，而現階段進行的列車測試，關乎未來民眾的搭乘安全與品質，所以更是親自參與。

▲外觀吸睛的「光耀金」塗裝則是由民眾票選出來，象徵榮耀古今莊城，帶來穩定安居及商機活絡的氛圍。

安坑輕軌列車自2021年9月首輛列車運抵機場，目前為止已有9列車到廠，預計在2022年4月份，15輛列車將會全數到齊，現階段已陸續進行K1雙城站至K5景文科大站間平面段路線的第一階段動態測試，這也是此次市長視察的重點，後續配合高架段工程進度，將進行延伸至K9十四張站第二階段的全線動態測試。

而國車國造的安坑輕軌列車，整體國產化比例達42%，較淡海輕軌的22％提升近一倍，包含車體牆板、空調、電纜、照明、座椅、地板布等皆採用國內生產的零組件；另外，外觀吸睛的「光耀金」塗裝則是由民眾票選出來，象徵榮耀古今莊城，帶來穩定安居及商機活絡的氛圍。

▲國車國造的安坑輕軌列車，整體國產化比例達42%，較淡海輕軌的22％提升近一倍。

侯友宜表示，安坑輕軌與新北環狀線十四張站的轉乘，使安坑地區民眾前往台北市通勤，可節省15至20分鐘的時間，同時可以帶動沿線周邊大眾運輸可及性及運輸效益，有助於安坑的整體區域發展，所以此次視察，除了期許安坑輕軌能在年底「如期」完工之外，更要「如質」給市民高品質的乘車體驗。

捷運局補充說明，目前整體工程進度達86％，預計年底待機電系統確認通過測試，滿足正常營運、降級營運等各式情境，同時在新北捷運公司人員進駐且完成實際模擬演練，使所有工程皆符合交通部規定之營運要件後，辦理初、履勘作業，確認與驗證一切安全無虞，即可通車提供大眾作搭乘。

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