社造「有聲有影」教玩手機拍出自信　新北獎補助徵件倒數中

▲張金泰導演指導旁白錄製，青年學子也參與課程協助。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市青年社造、營造點獎補助，即日起徵件至3月6日，年滿18歲成人或立案團體均可提案，總經費高達新臺幣320萬元，歡迎有抱負，想為地方付出的朋友們，一起來築夢。

文化局長龔雅雯表示，新北社造是全齡式培育，全齡式的共作，不只鼓勵青年返鄉活化地方，多年來也培養不少長輩當講師、做田調，甚至用手機拍片剪輯配音當導演，帶動跨世代的串流合作。

以「有聲有影也有話-銀髮紀錄片導演實驗室」計畫，獲得111年度文化局營造點補助的江雪鳳，其實本職並非導演，因工作受到疫情影響後，便開始學習拍攝紀錄片，錄製住家土城清化里周遭的動植物生態影片，結果竟在YouTube獲得上萬的點閱率。

▲土城區清化里里民，種子手作老師江雪鳯，設計長輩也能懂的手機拍攝課程。

從學習拍攝社區的過程中，進而萌生想為家鄉做更多事的念頭，為了安慰社區獨居長輩，特地邀請她的攝影老師張金泰來教導更多長輩如何用手機拍片，紀錄社區即將消失的技藝「八角竹扇」人文故事，也讓長輩們的生命找回活力。

江雪鳳表示，剛開始覺得「拿筆比拿鋤頭重」對上課沒興趣、感嘆自己「已經沒路用」的長輩們，經過一段時間的學習，已經開始會為了完成「功課」而走出家門，努力觀察周遭的花鳥蟲樹，聊天內容也變成討論研究拍攝技巧、配樂用什麼，大家都神采奕奕、活力十足。

想像江雪鳳一樣，為自己的家鄉帶來些改變嗎？歡迎來提案。新北市社造獎補助徵件內容，包括社區資源調查、技藝傳承與轉譯、多元平權、族群母語推廣及公民審議等，詳情可至「新北市文化局」網站社造專區查詢。