新北捷運六線齊發永續前行　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

▲侯友宜主持新北市政會議。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（1日）主持市政會議，會議中由捷運局以「幸福前進、永續前行」為題進行專題報告。侯友宜強調，市府推動軌道建設的腳步絕不停歇，全力朝2030新北捷運六線齊發目標努力，讓大臺北地區的民眾享有共通共榮的捷運路廊，與日本東京、南韓首爾等國際大城市並駕齊驅。

侯友宜表示，市府團隊過去4年內完成26公里26座車站的營運路線，轄內營運路線累計達93公里78座車站；其中淡海輕軌、新北環狀線及安坑輕軌皆由新北市營運，未來會持續推動三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌二期，盼中央與地方齊心合作，盡速核定深坑輕軌、八里輕軌、五泰輕軌及泰板輕軌，早日達成2030年平均每10萬人可享3座車站的願景目標。

▲安坑輕軌土建工程優良獎獻獎。

針對新北市自營的淡海輕軌、新北環狀線及安坑輕軌運量，侯友宜指出，新北環狀線通車至今搭乘人數已超過4,289萬人次，同時受惠於安坑輕軌通車後的轉乘需求，整體運量持續成長；淡海輕軌通車後帶動淡海新市鎮人口進駐，目前平日運量已超越假日，單日平均有1萬2357人搭乘，顯示淡海輕軌不僅為觀光休閒使用，更成為民眾通勤通學的運具。

另外，安坑輕軌自2023年2月10日通車至2月27日，累計搭乘人數已超過28萬人，營運狀況良好，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，達到節能減碳、永續環境的目標。

▲捷運局長李政安專題簡報「幸福前進永續前行」。

捷運局長李政安表示，新北捷運局過去4年三線完成、未來4年六線齊發，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌二期等，預計投入2486億元經費，可新增營運路線51公里及48座車站。北北基桃捷運路網將持續爭取中央核定，讓捷運三環六線朝向境內達183公里167座車站、每10萬市民擁有4.1座車站目標邁進。

此外，新北市捷運局率全國之先辦理捷運工程（淡海輕軌第二期）全生命週期的碳盤查，建立捷運工程碳足跡，作為後續捷運建設可精進的減碳措施，朝2050淨零碳排目標努力。侯友宜肯定捷運局對永續環境的重視，並指出甫通車的安坑輕軌國產設備比例從淡海輕軌的22%提升至42%，期待未來捷運汐東線及各輕軌路線機電設備系統國產化比例達50%，帶動國家產業發展。