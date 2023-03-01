侯友宜出戰2024總統恐挨批「落跑」　盧秀燕：有心要選都不是問題

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨2024年總統大選佈局，外界傳出不少質疑聲浪，認為若派出新北市長侯友宜恐面臨落跑問題。對此，台中市長盧秀燕1日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，如果侯有心要參選的話，這些都不是問題，但目前國民黨初選方案未定，若要宣布參選也要看國民黨中央的辦法。

盧秀燕認為，侯友宜目前沒宣布也沒表態，但如果他有心要參選的話，這些都不是問題。最重要的是尊重初選的制度，「我相信他也是在尋求一個君子之爭」。換句話說，如果國民黨初選方案還沒有出來的話，那也是徒增困擾，因為侯友宜現在宣布也不知道採取什麼方式。因此，她認為，藍營想要參選的人，應該都要看國民黨中央的辦法。

反觀民進黨，盧秀燕指出，民進黨如果在九合一大選前，很可能也是有好幾個候選人，也不是只有賴清德一人。只是因為九合一大選迫使民進黨只剩下賴清德一人，所以在這種情況下，老實說民進黨的初選只是形式而已。

盧秀燕強調，國民黨與民進黨的情形不應該一視同仁，政治是靈活的，「我參選30年就學到要看事辦事，面對不一樣的情形要用不一樣的方式去處理它。」現在的國民黨不是以前的國民黨，以前的國民黨在初選時是溫和的，在大選時是不團結的，而現在國民黨在初選過程中越來越民進黨化，大家競爭很激烈。不過，盧秀燕也表示，她相信國民黨大選時會團結，因為國民黨無論主要領導者或檯面上的政治人物，已經都經歷各種淬鍊與教訓，是新一代的領導人。

對於主持人黃暐瀚問及「國民黨是否一定要初選？」盧秀燕則回應，政治就像打仗一樣，最大的目的是要贏，只要能找出能夠團結的人、能贏的人、最強的人，什麼方式都可以。至於黃暐瀚追問「國民黨到底誰是最強人選？」盧秀燕強調，這涉及主觀與客觀，主觀上，一個政黨的成立，黨中央要負責這個工作；而客觀上，各種民調都會顯示，這些都是可以找到數據的，只是大家願不願意去面對而已。