基北中山快捷公車1813D明正式通車　通勤台北單程省20分鐘

▲基北中山快捷公車1813D明正式通車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆快捷公車中山線「1813D臺北-基隆」3月3日正式開通，該路線由國光客運營運，起迄點分別是基隆與台北車站，市長林右昌今（2日）與立委蔡適應及副議長林沛祥等多位議員共同出席開通儀式。林右昌表示，單程可省下20分鐘通勤時間，每天基隆、台北往返共48班次，尖峰時段每隔20到30分鐘發車。

林右昌表示，過去基隆市的發展都是依附在港區，但隨著人口逐漸往外發展，很多大型社區出現在原本的偏遠區域，因此他一上任就與台北市長柯文哲商討包括城際快捷公車等議題，在交通部與台北市政府的支持之下，讓基隆市的快捷公車進入台北的轉運站。

▲基隆市長林右昌（右）與國光客運副董事長王應傑（左）。

林右昌說，1813D快捷公車路線途經中山二路及經國學院等，預計可以為中山區的民眾減少20分鐘的通勤時間；至於現有的幾條快捷公車，2088已有1200萬的載客人次，1088跟1579也都有120萬及188萬人次，有效分散市中心區的交通壓力，也讓市民更加便捷。

林右昌強調，雖然地方上對於路線規劃還有很多建議，但希望讓這條路線先行上路之後，市府會再與交通部進行檢討修正，相信業者也會從善如流，把民眾的聲音跟需求納入進一步的規劃。

▲基隆快捷公車中山線「1813D臺北-基隆」每天基隆、台北往返共48班次，尖峰時段每隔20到30分鐘發車。

交通處表示，本市中山區沿途皆無全日常態性國道客運路線，致該區民眾需花費多20至30分鐘，藉由本市公車至市區再轉乘國道公路客運，徒增費時，且周邊大型社區眾多，又有經國管理暨健康學院學生，為健全北北基共同生活圈之公共運輸發展，因此規劃中山快捷線。

交通處說，中山快捷線沿途行經基隆中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道三號，行經臺北忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與臺北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，平日往返為48班次、例假日往返為32班次，上下尖峰時段發車間距為20分鐘一班，民眾可多加利用搭乘。

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