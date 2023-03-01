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2024不挑明也不說死！　侯友宜「3不沾回應模組」曝光

▲▼侯友宜參加泰山義學市民活動中心開工動土典禮 （圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

國民黨呼聲很高的總統候選人新北市長侯友宜，對於自己的下一步，始終諱莫如深，無論外界對其參選問題如何敲打，一句「好好做代誌」、「我現在還是新北市長」，簡直一拳打在棉花上，完全沒輒。然而仔細分析，侯友宜雖然從未正面回應選不選的問題，卻也從來沒有說過「不選」。而據了解，侯幕僚已擬定了不沾市政爭議、不沾選戰議題、不沾口水議題的「3不沾回應模組」，讓侯保持「不失分就是加分」的一貫謹慎風格，以便蓄積更多參選能量。

就算外界頻頻催促侯友宜儘早表態，以免民眾失去耐心，而影響民調，侯友宜仍舊採用了「不明確否認」以及「非明確肯定」的策略，沒挑明也不說死。

例如當記者問，「是否接受國民黨徵召？是否選總統？」幕僚所擬定的內參資料則會帶領侯友宜回應，「我現在還是新北市長」；若媒體問到，「未來是否會有侯朱配、侯盧配、郭侯配？」他則回表示，「應不分你我、黨派，一起共好為國為民」；又或是媒體問到，「外界稱他為藍營最強母雞，是否為2024最強人選？」，侯則回應，「每個人有每個人角色，現階段就要把新北大小事好好做好」。

「侯式萬用語」雖然常讓媒體很無奈，市府知情人士則表示，侯友宜個性小心謹慎，對於外界來說，侯友宜的回應似乎離不開那幾句，但對侯而言，這就是他始終的想法及宗旨，加上現在不是侯友宜表態的好時機，所以只要多講一句話，都有可能被放大檢視。對侯來說，「現在是新北市市長」是事實，也是他現在首要該做的事。面對2024，除了不知道黨內如何安排外，似乎也還有很多變數。

▲▼ 新北市民進黨團總召集人暨幹部交接典禮，侯友宜出席觀禮 。（圖／記者許靖騏攝）

藍營人士分析，不管媒體怎麼逼問，侯從來沒有明確承諾他會把市長任期做好做滿；換言之，投入2024的想法還是有的，但為了避免政敵太早發動有關落跑的攻擊訴求，侯當然不能正面表態，而這種「不回應的回應」，其實也是一種表態方式，只是比較間接而已。

藍營新北市議員則提到，這樣的回應方式，對侯友宜以及市府來說當然是最好的，保護侯本身也保護市政府，因為對侯來說，「不要失分就是加分」。但是這樣的方式到底能撐多久？該名藍營市議員坦言，等到3月4日南投立委補選結束，黨中央便要開始討論總統與立委初選規則，屆時要不要選，侯友宜也不得不表態。

民進黨新北市議員卓冠廷分析，過去侯友宜不是媒體焦點時，面對所有有爭議的市政議題時，都會以「支持基層」的態度，規避掉了所有問題；至於近期的「恩恩事件」最後也是以「尊重司法」回應，這樣四兩撥千斤，成了侯友宜面對爭議事件的防火牆。

卓冠廷認為，近期侯友宜面對越來越多政治問題，深怕不小心會隨時揭開潘朵拉盒子，因此他把過去的「防火牆」搬來這時候用，遇到不宜回答的問題，他會像電腦一樣，遇到什麼關鍵字，就回答什麼答案，「能拖延時間就盡量拖延」，卓冠廷說，制式的回應模組一定是侯友宜與幕僚討論過的，認為這樣是最安全的萬靈丹。

文化廣告系教授鈕則勳指出，侯的回應雖是四平八穩的安全牌，但卻可能因平淡無奇而失去主導媒體議題的話語權，某種程度也會弱化支持他參選2024的選民之期待，更可能消耗自己在九合一選舉中獲得115萬票、大贏對手46萬票所累積的政治能量與建構主場優勢的可能性。

鈕則勳建議，侯友宜若真的要選，應該開始在論述與動作上面多給媒體與外界一些訊息，創造懸念，來維持主場優勢 ; 如此一來，一方面能夠持續累積政治能量主導新聞話題，讓媒體不至於被侯一再反覆的論述搞得意興闌珊、失去耐心。要不就乾脆先讓發言機制來回應媒體「要不要選」的制式問題，真的有決定或要釋出重要訊息時，再直接面對媒體，作更有戰略佈局的媒體公關與論述建構。
 

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