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新北特定工廠改善輔導專班開課　延長收件至3／20籲儘速送件

▲新北特定工廠改善輔導專班開課。（圖／新北市經發局提供）

▲新北特定工廠改善輔導專班開課，延長收件至3月20日籲儘速送件。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

特定工廠改善計畫申辦期限倒數不到20天，新北市政府經發局自2023年2月起攜手水利局、消防局加開6場「特定工廠改善計畫輔導專班」，提供諮詢以及現場收件服務，加速業者提送改善計畫。經發局呼籲，後續還有3場次輔導專班，歡迎已申請未登記工廠納管的業者踴躍報名，並於3月19日（適逢假日順延至3月20日）前提交改善計畫，以免喪失合法轉型的權益。

經發局長何怡明表示，工廠管理輔導法以「全面納管、就地輔導」為原則，2022年新北市有近4000家廠商申請納管，隨即新北市即火速推出改善計畫輔導說明會，吸引超過750家次業者參加，反應熱烈，今年繼續加開7場輔導專班，提供專業諮詢及送件服務。此外，改善計畫申請期限截至3月19日止，但因適逢周末，收件時間順延至3月20日，當日新增夜間收件服務櫃檯至晚上7點；已申請納管的未登記工廠應把握最後的機會，於期限內提送工廠改善計畫書，趕搭合法轉型的列車。

經發局補充，提交工廠改善計畫是申請特定工廠過程中相當重要的環節，藉由完善的規劃提升公共、消防安全。考量改善計畫書需包含消防安全、建物安全、廢污水處理與排放、水土保持等專業性內容，攜手消防局及水利局推出「特定工廠改善計畫輔導專班」，由專案審核人員現場解說廢污水排放原則、消防、選擇消防水源等相關法規，現場確認案場屬性及輔導撰寫內容，提升改善計畫書撰寫品質，降低補正次數。

今年度已完成3場工廠改善計畫輔導專班，超過9成的業者於會後順利提送改善計畫書，成效良好，累積總收件量已達申請納管案件數的5成。泰山區的業者表示，花了非常多的時間及心力在撰寫改善計畫，然而新北市政府推出的輔導專班，切合業者需求，解決了擬定改善計畫的痛點，減少摸索的過程。

經發局再次提醒，接下來還有3場輔導說明會，並且於蘆洲、樹林、汐止、五股、淡水區公所增設「行動服務櫃檯」，詳細資訊請洽「新北市經發局」官網或「來趣新北金發局」臉書粉專。已申請納管的工廠，無論是否已核准納管，務必於3月20日前提送工廠改善計畫，逾期未提出則將駁回納管資格，且依法將被停止供電、供水及拆除。如對於申辦特定工廠有相關疑義，歡迎撥打經發局諮詢專線：02-2960-3456分機5407。

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