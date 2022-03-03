基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發　最高可罰6萬

▲基隆港空氣品質維護區！柴油大貨車排煙未符規定4／1起錄影舉發。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2022年1月1日正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，至今已透過車牌辨識系統分析，發現仍有325輛次柴油大貨車，不符合進入空氣品質維護區之管制措施，今年4月1日起不符合之車輛將直接取締告發，基隆市環保局呼籲，未符合規定的車輛車主，儘速完成檢測；未符合規定者，依《空氣汙染防制法》最高處6萬元罰鍰。

基隆市環保局科長李昆達指出，今年起正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，透過車牌辨識系統分析，截至1月底共有7萬6387輛通行基隆港空氣品質維護區，其中有765輛次為2006年9月30日前出廠之柴油大貨車，無市府稽查日前6個月內經排煙檢測合格，且未取得環保機關核發之有效期限內柴油車自主管理標章的車輛，共有325輛次，再次提醒不符合者儘速至檢測站完成檢測，並取得柴油車「自主管理標章」。

李昆達表示，今年初推行至今，進入基隆港及其週邊道路空氣品質維護區中，2006年9月30日前出廠柴油大貨車僅有58％輛次符合規範，另針對未取得「自主管理標章」42％輛次柴油大貨車，將通知各貨運業者進行改善盡早取得「自主管理標章」，今年4月1日正式實施管制後，違規車輛將直接取締告發，若有違規者將依《空氣污染防制法》處500元至6萬元罰緩，並限期改善，未改善者得按次處罰。

▲基隆港空氣品質維護區。（圖／基隆市政府提供）

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