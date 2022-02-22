重新定義豪華　LEXUS獻上最完美的車創造顧客感動

▲LEXUS車輛部部長王立仁特別感謝台灣消費者多年以來對LEXUS品牌的愛戴。（圖／品牌提供）

日系豪華車領導品牌LEXUS在《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，於最佳人氣獎、最佳品牌獎與永續經營獎3大項目中獲得無數網友肯定，無論是豪華細膩的各式車款、還是悉心款待的服務體驗，都是LEXUS能獲得廣大車主一致肯定的關鍵因素，面對未來移動方式的革命性浪潮，LEXUS也已經描繪出電動化藍圖，並秉持「Experience Amazing」的品牌精神，持續打造最完美的車，繼續創造顧客感動。

進化為更具感性訴求的豪華駕馭體驗新指標

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LEXUS車輛部部長王立仁接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，非常感謝廣大讀者網友在調查中熱情支持LEXUS。早期以「專注完美，近乎苛求」的精神，在豪華車壇樹立難以超越的典範，近年隨著消費者需求的轉變，LEXUS再將品牌精神進化為「Experience Amazing」，透過導入先進科技、現代化的設計、更精準的服務、以及舉辦多樣化的車主活動，帶領車主探索生活中的驚奇體驗，更讓LEXUS從汽車品牌，進化為更具感性訴求的豪華駕馭體驗新指標，提供消費者全方位的美好感受。

▲「LEXUS Electrified」複合式概念店不僅是展車空間，也融合了實上與高科技元素，提供知名餐飲服務並規畫多元型態講座。（圖／品牌提供）

為了能夠使所有服務人員都能有著「Omotenashi悉心款待」的DNA，LEXUS投入大量訓練資源，從第一線銷售人員到技師，都能持續提供顧客高品質服務，並與經銷商攜手打造更好的服務據點與硬體環境。

近年來，LEXUS更以奢華野營、性能車壯遊、以及贊助台北時裝周等活動，提供消費者全方位的美好感受。

未來將會分階段將全車系轉為純電動力

汽車產業正面臨百年一遇的重要轉型時機，LEXUS也已做好充分準備，未來會分階段將全車系轉為純電動力，預期2030年前推出30台電動車、並在2035年擴及到全世界市場。

▲LEXUS於台北市精華地段信義區開設「LEXUS Electrified」複合式概念店，讓台灣消費者體驗更多元且豐富的品牌精神。（圖／品牌提供）

為了達成此願景，LEXUS近期也特別在台北市信義區精華地段開設「LEXUS Electrified」複合式概念店，除了不定期展出LEXUS採用電能動力的各式新車與概念車外，也融合了時尚與高科技元素，提供知名餐飲服務、LEXUS精品等，同時規畫多元型態講座，希望能用更生活化的方式，讓台灣消費者體驗更多元且豐富的LEXUS Electrified品牌精神。