邱顯智曝「鄉親被打得半死」　蘇貞昌允諾了解坤輿掩埋場設置許可

▲行政院長蘇貞昌（右）與環保署長張子敬（左）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議不斷，時代力量立委邱顯智4日在立法院總質詢時砲轟，業者「來到人家的村莊侵門踏戶」，甚至放火燒村長的廚房，鄉親還被打得半死，要求環保署依照《行政程序法》直接撤銷其設置許可，不過，環保署長張子敬僅說，這個案子屬於地方政府權限，要求苗栗縣政府釐清申請面積等爭議，行政院長蘇貞昌則允諾，將再去了解。

坤輿公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，但申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民抗爭，去年3月苗栗縣府宣布中止坤輿試運轉，業者提訴願後，環保署去年9月24日撤銷縣府處分，縣府於去年12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議。後經行政院政務委員張景森召集協調會，環保署今年1月底發函苗栗縣政府，要求釐清「同意設置文件」是否有疑義。

邱顯智今天總質詢時要求，環保署應該勇於依照《行政程序法》，主動撤銷業者的設置許可，並批評業者「來到人家的村莊侵門踏戶」，甚至放火燒村長的廚房，鄉親還被打得半死，送到醫院裡面去，「用黑道的方式，大家都會怕」。

張子敬回應，這個案子是屬於地方政府的權限，現在在廠區面積方面有爭議，被質疑有部分建物沒有算進去，《行政程序法》的前提是有違法的行政處分，但是該案爭點在於認定，所以環保署要求苗栗縣政府必須釐清有疑問的部分。

邱顯智聞言質疑，在環保署1月27日發函給苗栗縣政府後，苗栗縣政府依然「不動如山」，這些村民已經連續兩個過年都在廠區前埋鍋造飯，還要面對盤根錯節的地方勢力、政治勢力，且廠區內的辦公室、聯外道路那麼明顯就是通道掩埋場，「這是你（張子敬）不願意睜開眼睛啊！應該做出一個決定！」蘇貞昌當場允諾，將再去了解。

▼苗栗縣前縣長劉政鴻曾聲援抗爭者，以肉身擋在怪手面前。（資料照／坤輿自救會提供）