邱國正：國防部樂見民眾主動參與教召　未來訂獎勵辦法

▲國防部長邱國正備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，引發國人對兵役制度改革的討論。針對外界呼籲可仿效德國、瑞典、立陶宛、挪威等國家恢復1年義務役，行政院長蘇貞昌4日在立法院備詢時說，這顯示人民有決心防衛自己的國家；國防部長邱國正則表示，現行近9成兵力來自服役超過4年的志願役，此外，國防部當然樂見有人主動參與教召，未來也會制訂獎勵辦法。

立法院今天邀請蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。

時代力量立委邱顯智質詢時關注，台灣募兵制度已經走到不得不調整的階段，現行4個月軍事訓練役無法培養具備戰力的後備軍人，是否仿效瑞典、立陶宛、挪威等國恢復1年義務役，並讓女性一起服兵役，強化台灣國防。

對此，蘇貞昌說，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，出現是否恢復徵兵制、讓女性同胞也能為國服務的討論，顯示台灣人民有決心自己防衛國家。

邱國正說明，現行兵役制度採募徵並用，一般民眾認為「軍事訓練役服役4個月沒有戰力」的說法，往往忽略還有21萬從募兵來的國軍，佔總體戰力85%至90%，他們最起碼服役4年。

邱顯智以烏克蘭經驗追問，如何讓戰時形成「全民國防」，面對可能的巷戰？蘇貞昌回應，大家當然可以討論徵兵制度。

邱顯智主張，對於有強烈守護國家意願的人，應該提供他管道。邱國正回應，國防部當然樂見有人主動參與教召，未來也會訂定獎勵辦法，不過，「有些人當然對這些很有興趣，但是你仔細去聽的話，他們只對打BB彈有興趣，而不是到野外來從早操到晚」。

蘇貞昌說，全民有心保衛自己的國家非常值得鼓勵，也是讓人尊敬的，國防訓練是很專業的，配置也是很專業的，尊重國防部在這方面的規劃，至於個人如果願意來增強國防戰力，都可以鼓勵、提供適當的管道，「不過要參加是要參加全套的，不能像點菜，不是這樣」。

此外，對於邱顯智談及，現在的萬安演習採取「不擾民、不實施人車管制」，沒辦法讓民眾演練緊急應變和防空避難，邱國正說，有演練比沒有演練好，不過，若是豪無預警的演習「目前我們做不到」，一定要告知之後再做演練。