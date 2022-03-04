快訊 ／ 王美花自請處分　蘇貞昌：必追究停電責任不會護短

▲行政院長蘇貞昌（左）赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄興達電廠3日發生設備事故釀全台大停電，549萬用戶受影響，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭負責，經濟部長王美花則「自請處分」。行政院長蘇貞昌4日在立法院備詢時表示，「對於責任必追究，不會護短」，但是他也不會以處分人做交代，強調應該嚴查原因以防事件重演。

立法院今天邀請蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天質詢時，關注303停電議題。蘇貞昌應要求再度致歉說，「昨天停電確實非常不應該，我們誠摯的向因此而受到影響的國人同胞和產業道歉」，王美花也說，對造成全國大停電表達真摯的歉意。

邱臣遠追問，為什麼台電一再發生人為操作疏失的低級錯誤？王美花說，確實必須深刻檢討人為管理訓練，也應該研究如何更有效避免因電廠操作錯誤影響大範圍。

邱臣遠問，是否有人該為此付出政治責任？蘇貞昌表示，既然發生了這樣的結果，必有其原因，一定要嚴查原因以防再發生，也會要求經濟部就相關人員責任提出完整、正確的報告，「對於責任必追究，不會護短」，但是他也不會以處分人做交代，處分是不得已，處分是為了不要再發生。

此外，邱臣遠關注，未來是否可能調漲電價？蘇貞昌解釋，昨天發生的事情與電價無關，不過，確實看出全國電網是脆弱的，應該進一步加強韌性，現在面臨產業發達、民生用電增加，應該進行「體檢」查明真相。

王美花說明，台灣電網相連有其優點，但確實也容易引起事故，造成電力供應出現一連串的情形，「相連的把它做好，但事故發生斷點把它斷開」確實是要積極來做，現在也已經在做了。