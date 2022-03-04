蔡英文今南下視察興達電廠　指示徹底調查事故「最短時間內究責」

▲總統蔡英文大年初一曾赴台電中央調度中心，聽取「春節穩定供電」簡報。（圖／總統府提供，下同）



實習記者張鈞量／台北報導

昨天全台發生大停電引發民怨，總統蔡英文4日上午在臉書發文表示，今天會到興達電廠視察、解決問題，她也再次強調，台灣的電量供應無虞，昨天的停電源自於人為疏失，「必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責」。

蔡英文透過臉書表示，「今天我增加了在高雄的行程，將到興達電廠去」，面對國人的託付跟期待，我們必須務實面對問題、解決問題。

蔡英文強調，國安團隊一直持續針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，而昨天的事故就是必須被嚴謹檢視的案例之一。這樣的事故，儘管並非在尖峰時段發生，備轉容量率也有24.61%，總電量供應充足。但是，一個操作疏失，或一件單一事故，就造成全國性的衝擊，再次凸顯國家電力輸送與基礎設施韌性的問題。

蔡英文表示，昨晚，經濟部已經召開記者會，向國人報告初步的調查進度，目前復電工作已經大致完成，「但我仍要向國人同胞的不便，表達歉意」。

蔡英文承諾，昨天在聽取行政院長蘇貞昌及各部會簡報後，「我再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責」。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。