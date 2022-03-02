　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

▲台南陳男欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元，經查封名下車輛及透天厝後分5期繳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南陳男欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元，經查封名下車輛及透天厝後，由家人分5期繳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

46歲台南市東山區男子，於2019年至2021年間駕駛自用小客車，行經高速公路未依規定繳納通行費達300筆，合計金額19萬9855元，陳男另欠繳房屋稅、使用牌照稅、汽車燃料使用費及公路法罰鍰6件，合計金額3萬3885元，總計欠繳金額23萬3740元，經執行署台南分署查封名下車輛及透天厝後分5期繳清。

陳男遭交通部高速公路局南區養護工程分局、台南市財政稅務局新營分局及交通部公路總局嘉義區監理所新營監理站移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，本案於受理案件後，曾核發執行命令扣押陳男之銀行存款，僅受償5千7百餘元，執行人員調查發現陳男名下有2部汽車及持分1棟位於東山區透天厝，隨即發函查封，陳男的家人於接獲查封通知後，即向台南分署申請分5期繳納，每期至少繳納5萬元，並於3月1日由家人攜帶現金至分署辦理分期繳納並繳納第1期分期款5萬元。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，臺南分署將強力執行。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

台灣獼猴闖入三芝社區3天！　「3至8樓來回攀爬」體力不支超驚險

襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新

雲端保健室／致命遺傳罕病FAP 「救命解藥」見曙光！

房地合一稅收衝！　新竹奪成長王：年增700%

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

寶高智慧產業園區招商進駐率近9成5

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

豐原葫蘆墩公園將打造水岸綠園道

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

電纜大盜台南北門連犯3案

公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

法拍大湖草莓20籃6600元拍定

台南私校高二生對老師譙三字經

台南數學老師寫歌指控司法不公

電氣因素火災請遵守5不1沒有

從台中到台東尋親　姊卻報案陌生人闖入

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

更多熱門

相關新聞

改裝車轟轟轟　里港警聯合稽查告發8違規

改裝車轟轟轟　里港警聯合稽查告發8違規

里港警分局結合環保局、監理站等單位，杜絕九如地區有改裝噪音車輛再現聚集情形發生，25日晚在台3線執行「監、環、警聯合稽查」勤務，展現執法力度與強度，針對改裝車燈等違規行為，主動攔停稽查舉發違反道路交通管理處罰條例第18條變更異動未依規定申報5件及違反空汙法3件，收到預期成效。

黏TT銅板繳罰單　執行署清點直喊：胎哥

黏TT銅板繳罰單　執行署清點直喊：胎哥

廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走

廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走

酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕　

酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕　

女子欠繳酒駕及罰扣保險後立即繳清

女子欠繳酒駕及罰扣保險後立即繳清

關鍵字：

欠繳ETC查封車輛透天厝

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面