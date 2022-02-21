廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走！老父押他去面對

▲蕭男3次酒駕無力繳罰金，愛車遭查封拖吊 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名熱炒店廚師3年內酒駕3次，共遭開罰31萬，僅繳納11萬，剩餘無力償還，就在車子被強制查封拖走後，老父親得知，強行帶他到執行署新北分署，先自掏腰包幫繳1萬元，餘額19萬由男子分期繳納。

據悉，住在新北市土城區46歲蕭姓男子，在熱炒店當廚師，2019年1月間因酒駕遭罰4萬元，繳交罰金後獲緩起訴；但他卻不知悔改，2021年2月，又酒駕騎機車在台北市塔城街被警方攔查，開罰9萬元，僅繳交6萬元，剩餘3萬移請新北分署執行。

沒想到才過半年，同年8月蕭男又在新北市板橋區騎機車酒駕遭攔檢，當場拒測開罰18萬，卻僅繳納1萬元，剩餘17萬移送新北分署執行，蕭男總共欠繳罰金20萬元，卻無力償還，遲遲不願面對。

新北分署在2022年2月，接獲交通局通報，蕭男名下一部小客車停放在土城區收費停車格，執行人員立即前往查封拖吊；事隔多日，書記官發現蕭男並未出面，於是主動到蕭男家中告知了解，蕭男69歲的老父親得知後，翌日強行帶著他到新北分署處理。

蕭男到場表示，有看到停車處用粉筆寫著「行政執行」，卻不知道哪個機關拖走，加上自己無力處理，才會不去查詢面對，書記官審酌蕭男收入，同意剩餘款項每月1萬，分20期繳納，第一期1萬元還是父親自掏腰包並簽立擔保書，才讓蕭男領回愛車。

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▼蕭男（右）3次酒駕無力繳罰金，愛車遭查封拖吊，老父親幫他繳錢擔保 。（圖／記者陳以昇翻攝）