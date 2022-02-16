　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕117人乖乖繳清　

▲執行署屏東分署扣押酒駕男存款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲執行署屏東分署扣押酒駕男存款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署近日強力執行酒駕案件。60歲彭姓男子於2021年間騎乘機車行經恆春鎮東門路，被警察攔獲，由於5年內第二次酒駕，遭開罰9萬元，彭男在監理站辦分期只繳了二期就不再繳納，案件移送分署執行。

分署收案後先核發催繳通知單，希望他能自行繳納，惟義務人不予理會，之後分署職權進行調查，發現義務人於郵局有存款，遂核發扣押命令，經郵局回報義務人有足夠的餘額可清償，分署旋即核發執行命令收取存款，而將義務人尚未繳清的7萬元酒駕罰鍰一口氣全部追到手。

另一名潮州鎮劉姓男子則於2013、2014兩年間在高雄市區騎乘機車，被警察攔獲5年內第2次及第3次酒駕，各開罰9萬元，他拒不繳納，案件移送執行後，分署扣押存款與股份無著，多次通知義務人來分署報告財產狀況，他也不到場，分署遂查封義務人所有座落潮州三筆土地持分，終於迫使劉男親自出面來分署辦理分期，分署也密切注意是否按期繳納，歷經3年，18萬酒駕罰單總算在上週繳清入帳。

屏東分署表示，近2個月強力執行酒駕案件，使21名義務人全額繳清酒駕罰鍰，另外96名義務人亦有部分清償，分署總計為國庫徵起178萬9004元的酒駕罰單。

屏東分署呼籲所有的汽機車駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕。為響應酒駕零容忍，不論是5年內第幾次酒駕，屏東分署都將繼續強力執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
要結婚了「5星飯店變防疫旅館」　準新娘崩潰
台灣燈會副燈內「10男女爽開趴」！　目擊者看傻
俄國已撤軍？　消息人士曝普丁「恐快、狠開戰」
高中生延到8點後再到校　網憂「1恐怖後果」
第23期「41.6萬人瘋搶莫德納」　剩下名額曝光
不顧父母反對執意嫁外國人　婚後才知老公是「美國總統親弟」
張蘭直播「暗諷大S」！　離譜言論網全怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕117人乖乖繳清　

改善褒忠、土庫15條農水路　蘇治芬爭取7千萬經費整治今動工

基隆市政府Ｘ網紅黃小玫　創作《24小時基隆》宣傳MV出爐

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

中央核定2.9億改善雲林校園跑道　林義傑現身記者會領跑

無懼，做自己的勇士　竹市110學年度友善校園週活動

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品與繪本助學

新形象、新彩繪　基隆6全新低地板公車亮相上路

高雄移民署歡慶元宵報好康　宣導新住民培力獎助計畫

新竹櫻花林美不勝收　來新竹公園賞櫻一日遊

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕117人乖乖繳清　

改善褒忠、土庫15條農水路　蘇治芬爭取7千萬經費整治今動工

基隆市政府Ｘ網紅黃小玫　創作《24小時基隆》宣傳MV出爐

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

中央核定2.9億改善雲林校園跑道　林義傑現身記者會領跑

無懼，做自己的勇士　竹市110學年度友善校園週活動

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品與繪本助學

新形象、新彩繪　基隆6全新低地板公車亮相上路

高雄移民署歡慶元宵報好康　宣導新住民培力獎助計畫

新竹櫻花林美不勝收　來新竹公園賞櫻一日遊

asepa新年行大禮「唯獨寧寧沒下跪」　韓網再開罵：1人拖全團受害

幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽舉白旗求救　網一搜傻眼了

法鬥「做壞事」低頭戴帽子　媽進房傻眼：以為沒人會發現？

日本麒麟出脫中國合資企業股份　以277億賣給普拓

重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

米克斯犬沐浴陽光「烤到金黃」　舒適神情笑翻爸：其實在等零食

政院強調絕不進口核食　衛福部設食安基金防患未然

他的心裡也有你！12星座和你「互相喜歡」3大證據

牽2汪出門媽遭「80kg車頭」拖走　坐地滑行煞不住變人體雪橇

全台違法農地超商高達數百家　陳椒華：好鄰居也要合法

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

台南法拍會國庫入帳1500萬元

義拍愛的回憶　「圓夢」捐贈畢業紀念冊

新北參展補助計畫開跑　增線上補助

迎接金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場

虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺

台南鹽水蜂炮清晨迅速恢復市容

前往三井請遵行疏導車流牌面

台南通報2例急性病毒性A型肝炎

台南市議會贈花

台南新增1例本土確診個案19862

基隆「KEELUNG」地標19日熄燈　4月全新亮相

小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

屏縣強制被匡列者入住防疫旅館　蘇震清開轟

更多熱門

相關新聞

台女博士生南韓遭酒駕撞死　親友心痛再發連署

台女博士生南韓遭酒駕撞死　親友心痛再發連署

台灣女學生曾以琳赴南韓攻讀博士學位，卻在首爾街頭遭酒醉駕駛撞死。肇事者二審判8年徒刑，但被最高法院發回重審，令家屬感到心碎。曾以琳親友近日再度上南韓青瓦台請願網站連署，希望維持原審。

綠島男酒駕撞傷2外籍客肇逃　3罪併罰送辦

綠島男酒駕撞傷2外籍客肇逃　3罪併罰送辦

陳以信批台南犯罪六都最差　警：強力執法已改善

陳以信批台南犯罪六都最差　警：強力執法已改善

BMW酒駕毀1家　重傷夫：不要錢還我老婆

BMW酒駕毀1家　重傷夫：不要錢還我老婆

民眾黨候選人爭議不斷　謝立功：有退場機制

民眾黨候選人爭議不斷　謝立功：有退場機制

關鍵字：

酒駕執行署屏東分署開罰查封義務人

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面