酒駕遭開罰「賴帳」　執行署屏東分署施鐵腕117人乖乖繳清　

▲執行署屏東分署扣押酒駕男存款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署近日強力執行酒駕案件。60歲彭姓男子於2021年間騎乘機車行經恆春鎮東門路，被警察攔獲，由於5年內第二次酒駕，遭開罰9萬元，彭男在監理站辦分期只繳了二期就不再繳納，案件移送分署執行。

分署收案後先核發催繳通知單，希望他能自行繳納，惟義務人不予理會，之後分署職權進行調查，發現義務人於郵局有存款，遂核發扣押命令，經郵局回報義務人有足夠的餘額可清償，分署旋即核發執行命令收取存款，而將義務人尚未繳清的7萬元酒駕罰鍰一口氣全部追到手。



另一名潮州鎮劉姓男子則於2013、2014兩年間在高雄市區騎乘機車，被警察攔獲5年內第2次及第3次酒駕，各開罰9萬元，他拒不繳納，案件移送執行後，分署扣押存款與股份無著，多次通知義務人來分署報告財產狀況，他也不到場，分署遂查封義務人所有座落潮州三筆土地持分，終於迫使劉男親自出面來分署辦理分期，分署也密切注意是否按期繳納，歷經3年，18萬酒駕罰單總算在上週繳清入帳。

屏東分署表示，近2個月強力執行酒駕案件，使21名義務人全額繳清酒駕罰鍰，另外96名義務人亦有部分清償，分署總計為國庫徵起178萬9004元的酒駕罰單。

屏東分署呼籲所有的汽機車駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕。為響應酒駕零容忍，不論是5年內第幾次酒駕，屏東分署都將繼續強力執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。